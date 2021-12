Zvezda na Vošu, Meljanac na Parapunova: Sudar ranjenih lidera u Spensu

Jedan trofej im je već izmakao iz ruke, a za drugi će se borba voditi do samog kraja sezone. Iako ligaški mečevi trenutno nemaju ogroman ulog, kao oni u finišu, večeras se očekuje jedan od interesantnijih obračuna. Na jednoj strani mreže će biti Crvena zvezda koja drži vodeću poziciju u prvenstvu Srbije i pre tri dana je eliminisana u Kupu Srbije posle poraza od Mladog radnika. Na drugoj aktuelni šampion Vojvodina, koja je trenutno na drugom mestu u domaćem šampionatu, a iz najmasovnijeg takmičenja je ispala posle maksimalne pobede u revanšu protiv Partizana, zbog lošijeg poen količnika. Dve ranjene ekipe će se sastati u derbiju 11. kola od 17 časova i 30 minuta u Spensu.

Crveno-beli posle deset odigranih utakmica imaju na vrhu tabele skor od devet pobeda i samo jednog poraza, koji su doživeli protiv beogradskog Partizana. Najviše se oslanjaju na snažnog korektora Nikolu Meljanca, koji ove sezone postiže 5,77 poena po setu - u tom segmentu je drugi u kompletnom prvenstvu (iza Mladena Bojovića iz Mladog radnika). Odigrao je 35 setova, a osvojio ukupno 202 poena. Zanimljiv će biti za gledanje njegov obračun sa korektorom rivala, jer je velika snaga Vojvodine upravo Radoslav Parapunov. On je treći najbolji poenter lige kad je prosek u pitanju, jer u jednom periodu postiže 5,52 poena. Odigrao je 23 seta (zbog povrede), a upisao 127 poena.

Prvi međusobni duel u prvenstvu Zvezda je na domaćem terenu dobila bez izgubljenog seta, a individualni trijumf je zabeležio i Meljanac protiv Parapunova. Napadač crveno-belih je završio taj susret sa 22 poena, a pratio ga je sjajni primač Andrej Ristić sa 19. Bugarski reprezentativac je stao na 17 poena, a bio je jedini dvocifreni u svom timu. Bio je to prvi od tri poraza Novosađana u dosadašnjem toku domaćeg šampionata. Trenutno su sa učinkom 7-3 na drugoj poziciji, ispred Partizana i Spartaka koji imaju isto skor, samo manje osvojenih bodova. Pobedom bi Boškanova ekipa smanjila zaostatak u odnosu na vodeću Zvezdu.

"Biće to veliki derbi. Bodovi će mnogo značiti u daljoj borbi za lidersku poziciju, mada ima još mnogo da se igra do kraja lige. Zvezda i mi smo do sada pokazali najviše i zasluženo smo u vrhu tabele", naglasio je Slobodan Boškan. "Crvena zvezda je prvi deo lige odigrala zaista dobro, podizala je formu iz utakmice u utakmicu. Važan igrač za nju je Meljanac, ali im i Ristić mnogo znači na prijemu. Svakako, to je jedan kompletan, dobro ukomponovan i borben tim. Moramo biti maksimalno koncentrisani, motivisani i angažovani u svakom poenu. Domaćini smo, očekujem da igramo čvrsto da budemo spremni za težak meč i za borbu poen za poen. Nije potrebno dodatno isticati koliko je važno da pobedimo".

Kad su odbojkaši u pitanju danas je na programu samo ovaj crveno-beli derbi. Sutra će se igrati još dve utakmice: Radnički Kragujevac - Niš i Spartak Ljig - Mladi radnik, a u nedelju Partizan gostuje u Gornjem Milanovcu i Ribnica u Kraljevu dočekuje Spartak iz Subotice.

SUPERLIGA SRBIJE ZA ODBOJKAŠE - 11. KOLO

Petak

17.30: Vojvodina - Crvena zvezda

Subota

17.00: Radnički Kragujevac - Niš

19.00: Spartak Ljig - Mladi radnik Požarevac

Nedelja

18.00: Takovo Gornji Milanovac - Partizan

19.00: Ribnica Kraljevo - Spartak Subotica