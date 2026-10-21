Anđelković za prvi bod Partizana u Ligi šampiona, ali ostao "fenjer"

Kao u prethodna dva meča sa mnogo težim rivalima, Fikse Berlinom i Vespremom, dobar početak prvih desetak minuta, ali središnji deo prvog dela meča je bio kritičan. Stao je napad, Porto je napravio seriju 4:0, došao do vođstva 10:7. Zaustavljen je Belorus Vladislav Kuleš, dok nije imao dan na golu Luka Krivokapić. Crno-bele je probudio Andrej Trnavac u drugom delu prvog poluvremena sa četiri odbrane u kratkom vremenskom periodu. Vratio se Partizan u igru, imao 2-3 gola minusa do poluvremena. Menjao je Raul Gonzales često bekove, tražio dobitnu kombinaciju, ali nije je našao do poslednjih 15 minuta. Dobro je branio i Šveđanin na golu portugalskog vicešampiona Sebastijan Abrahamson.

Četvrtak, 18.45: (1,35) Seged (8,50) GOG (4,00)

Veliku prednost su Zmajevi napravili početkom drugog poluvremena, kada serijom 4:0 dolaze do maksimalnih "plus šest" - 20:14 u 35. minutu. Prednost Porta je bila i 22:15. Smušeno su delovali tada crno-beli, nemoćni u napadu, bez rešenja kako da probiju pokretljivu odbranu Zmajeva. Probudio Aljoša Damjanović, kao i Nikola Crnoglavac, u poslednjih 15 minuta. Uspeli su crno-beli da stignu na "minus četiri" - 22:26, posle iznuđenog penala Mićića i na 23:26.

Milija Papović je pogotkom sa sedam metara smanjio na 26:28 u 54. minutu, probudila se i malobrojna publika. Ivan Mićić je na pet minuta pre kraja smanjio na 28:29, mirisalo je na veliki preokret, igralo se gol za gol. Imao je Partizan poslednji napad za bod i posle tajm-auta Raula Gonzalesa, odigral se višak na krilo, a Anđelkoviću ruka nije zadrhtala.