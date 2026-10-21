Anđelković za prvi bod Partizana u Ligi šampiona, ali ostao "fenjer"
Vreme čitanja: 3min | sre. 21.10.26. | 20:29
Rukometaši Partizana od "minus sedam" do drame u finišu i remija sa Portom - 33:33 (16:14)
Remi u Pioniru, prvi bod za rukometaše Partizana - 33:33 (14:16). Nadali su se u crno-belom taboru da Porto može da se dobije u Pioniru. Mirisalo je na ubedljiv poraz. Imali su Zmajevi i "plus sedam", ali sjajan finiš crno-beliih, osvojen prvi bod u EHF Ligi šampiona. Na kraju će srpski šampion da ostane na poslednjem mestu Grupe A, ali hrabri remi pred nastavak bitisanje u Ligi Evrope. Remi Partizanu donelo je desno krilo Lazar Anđelković, tri sekunde pre kraja.
Četi Raula Gonzalesa ostaje poslednji duel u Ligi šampiona u Berlinu proitiv Fiksea sledeće nedelje gde srpski šampion nema šta da traži.
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Kao u prethodna dva meča sa mnogo težim rivalima, Fikse Berlinom i Vespremom, dobar početak prvih desetak minuta, ali središnji deo prvog dela meča je bio kritičan. Stao je napad, Porto je napravio seriju 4:0, došao do vođstva 10:7. Zaustavljen je Belorus Vladislav Kuleš, dok nije imao dan na golu Luka Krivokapić. Crno-bele je probudio Andrej Trnavac u drugom delu prvog poluvremena sa četiri odbrane u kratkom vremenskom periodu. Vratio se Partizan u igru, imao 2-3 gola minusa do poluvremena. Menjao je Raul Gonzales često bekove, tražio dobitnu kombinaciju, ali nije je našao do poslednjih 15 minuta. Dobro je branio i Šveđanin na golu portugalskog vicešampiona Sebastijan Abrahamson.
Četvrtak, 18.45: (1,35) Seged (8,50) GOG (4,00)
Veliku prednost su Zmajevi napravili početkom drugog poluvremena, kada serijom 4:0 dolaze do maksimalnih "plus šest" - 20:14 u 35. minutu. Prednost Porta je bila i 22:15. Smušeno su delovali tada crno-beli, nemoćni u napadu, bez rešenja kako da probiju pokretljivu odbranu Zmajeva. Probudio Aljoša Damjanović, kao i Nikola Crnoglavac, u poslednjih 15 minuta. Uspeli su crno-beli da stignu na "minus četiri" - 22:26, posle iznuđenog penala Mićića i na 23:26.
Milija Papović je pogotkom sa sedam metara smanjio na 26:28 u 54. minutu, probudila se i malobrojna publika. Ivan Mićić je na pet minuta pre kraja smanjio na 28:29, mirisalo je na veliki preokret, igralo se gol za gol. Imao je Partizan poslednji napad za bod i posle tajm-auta Raula Gonzalesa, odigral se višak na krilo, a Anđelkoviću ruka nije zadrhtala.
Nije Partizan imao pomoć sa tribina sablasno praznog Pionira. Tek oko 1.000 gledalaca (možda u najboljem slučaju 1.200), nedostojno Lige šampiona, ali očigledno Beograd nije spreman još za rukometnu elitu. Potrebne su godine da bi se ovaj sport vratio na mestu koje mu pripada. Ni dolazak svetskog šampiona Vesprema pre dve nedelje nije zainteresovao domaće ljubitelje rukometa, bilo je samo 2.500. Jedino je bilo solidnih 3.500 protiv Fikse Berlina na startu Lige šampiona.
Kod Partizana devet golova Nikole Crnoglavca (pet sedmeraca, dva promašaja), šest Vladislava Kuleša, četiri Aljoše Damjanovića, a po tri Tobijasa Vagnera i Joava Lumbrosa. Na golu je Andrej Trnavac imao četiri intervencije, a Luka Krivokapić tri. U pobedničkom timu šest golova Pedra Oliveire, a po pet Rikarda Brandaa i Vaska Koste. Odličan je bio Šveđanin na golu Abrahamson sa 11 odbrana.
U tim Partizana se brže od planiranog vratio na teren kapiten Ivan Mićić, dok Raul Gonzales nije mogao da računa na bolesnog levog beka Sima Šijana. Van protokola je ostao i golman Bekir Čordalija.
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LIGA ŠAMPIONA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
GRUPA A
Sreda
Partizan - Porto 33:33 (14:16)
Vesprem - Fikse Berlin 39:35 (20:13)
GRUPA B
Sreda
20.45: (1,17) Nant (12,0) Vardar (6,25)
Četvrtak
18.45: (1,80) Melsungen (8,00) Visla Plocka (2,35)
GRUPA C
Sreda
Zagreb - Pari Sen Žermen 29:28 (13:17)
20.45: (1,95) Olborg (hendikep -11,5) Celje (1,75)
GRUPA D
Četvrtak
18.45: (1,35) Seged (8,50) GOG (4,00)
20.45: (1,03) Sporting Lisabon (16,0) Kristijanštad (11,0)
GRUPA E
Sreda
Dinamo Bukurešt - Skanderborg 37:23 (16:12)
Četvrtak
20.45: (1,07) Barselona (16,0) Monpelje (11,0)
GRUPA F
Sreda
20.45: (2,55) Kriens Lucern (8,00) Kjelce (1,70)
Četvrtak
20.45: (16,0) Kolstad (20,0) Magdeburg (1,03)
***kvote su podložne promenama