Kad novajlije padnu, tu su starosedeoci da donesu prvi bod crno-belima

Nije sporno da su novajlije vukle Partizan u dosadašnjem toku šampionata, da je osovina Joav Lumbroso – Tobijas Vagner bila osnova sistema Raula Gonzalesa , ali kada oni budu zaustavljeni i pročitani, moraju da se imaju kečevi u rukavu. Upravo je ovaj meč protiv Porta pokazao da širok roster koji crno-beli imaju mora da se koristi, posebno u ovakvim utakmicama.

Aljoša , skrajnut na početku sezone u drugi plan, povukao je tim prodorima i golovima. Sjajan je u tim trenucima bio i Ivan Mićić , nepogrešiv na crti (2/2), uz nekoliko iznuđenih sedmeraca. Efikasan je bio i Nikola Crnoglavac , a nekoliko pogodaka delo je beloruskog bombardera Vladislava Kuleša kada se stizala prednost Zmajeva. Siguran sa sedam metara bio je i mladi Milija Papović , važno isključenje u finišu iznudio je i Miloš Kos , koji se muči, ali grize kad god dobije šansu. Na kraju je trud naplaćen kada je Lazar Anđelković iz prvog šuta iz igre (pogodio stativu iz sedmerca u prvom poluvremenu) pogodio za remi – 33:33, tri sekunde pre kraja, za radost malobrojne publike u Pioniru.

Bod u takmičarskom ritmu crno-belima ništa ne znači jer su i pre poslednjeg kola i teoretski izgubili šansu da budu treći u Grupi A, ali je lep podsticaj za nastavak sezone. Konkurentniji Partizan gledaćemo u plej-ofu Lige Evrope. I tu je žreb veoma važan. Nije srpski šampion ništa mogao u ovakvoj “grupi smrti”, sa dva tima koja se bore za finalni turnir u Lankses areni u Kelnu.

“Borili smo se do kraja, posebno u poslednjih 15 minuta. To nam je veoma važno jer prvi put posle 13 godina klub igra Ligu šampiona i još uvek gradimo tim. Ovakve utakmice mogu da nam donesu mnogo toga. Teško je konstantno igrati na visokom nivou, a Porto ima veoma dobar napad i odličnog trenera. Sjajno priprema utakmice i igra zaista dobro, što je pokazao i u prethodnim mečevima. Zato nam je važno da se borimo do poslednjeg trenutka, jer tako napredujemo kao ekipa. Drago nam je što smo osvojili prvi bod. Trenutno smo, međutim, na poslednjem mestu u grupi, ali videćemo kako će se stvari odvijati do kraja sezone”, istakao je strateg crno-belih.

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Aljoša Damjanović je sa četiri gola u nastavku povukao crno-bele.

“Želeli smo pobedu i trudili smo se da danas pružimo što bolju partiju, ali to nije bilo dovoljno. Porto igra veoma dobro u napadu, a naša odbrana nije bila na potrebnom nivou. Ipak, negde od 45. minuta počeli smo da trčimo, da igramo bolje i da dajemo sve od sebe. I dalje smo pravili neke greške, ali smo pokazali više energije i borbenosti, što je bilo dovoljno da dođemo do remija. Sada ćemo nastaviti još jače da treniramo i pokušaćemo da ostvarimo još neke pobede”, rekao je levi/srednji bek Partizana.

Damjanović je bio reprezentativac Srbije na Evropskom prvenstvu u Herningu, imao je dobru rolu u velikoj pobedi protiv Nemačke. Devet meseci kasnije njegovo ime nije ni na širem spisku od 35 rukometaša za početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Dobra partija protiv Porta mogla bi da mu bude prekretnica da pokaže i dokaže da je budućnost srpskog rukometa.

“Zahvalio bih se treneru što mi je dao priliku pri rezultatu koji nije bio povoljan za nas. Naravno, ovo je velika motivacija za mene, da vidim poverenje od njega i da vratim sebe na pravi put, da pokažem onog Aljošu Damjanovića iz Šapca. Nadam se da će biti sve bolje kako za mene, tako i za Partizan”, istakao je Damjanović.

LIGA ŠAMPIONA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

GRUPA A

Sreda

Partizan - Porto 33:33 (14:16)

Vesprem - Fikse Berlin 39:35 (20:13)

GRUPA B

Sreda

Nant - Vardar 27:33 (13:16)

Četvrtak

18.45: (1,80) Melsungen (8,00) Visla Plocka (2,35)

GRUPA C

Sreda

Zagreb - Pari Sen Žermen 29:28 (13:17)

Olborg - Celje 34:30 (17:13)

GRUPA D

Četvrtak

18.45: (1,35) Seged (8,50) GOG (4,00)

20.45: (1,03) Sporting Lisabon (16,0) Kristijanštad (11,0)

GRUPA E

Sreda

Dinamo Bukurešt - Skanderborg 37:23 (16:12)

Četvrtak

20.45: (1,07) Barselona (16,0) Monpelje (11,0)

GRUPA F

Sreda

Kriens Lucern - Kjelce 30:32 (17:19)

Četvrtak

20.45: (16,0) Kolstad (20,0) Magdeburg (1,03)

***kvote su podložne promenama