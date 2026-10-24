Korak do senzacije: Pančevci razmontirali Slovence, ali za gol ispali

Rukometaši Dinama sad tek treba da žale za očajnim prvim poluvremenom u Trebnju. Pre sedam dana su poraženi sa 27:39 od Trima, a u revanšu drugog kola EHF kupa je tim Nikole Janevskog napravio podvig, stigao na gol do penala i eventualno senzacije - 34:23.

Na poluvremenu je bilo 15:15, a onda neverovatnih drugih 30 minuta srpskog tima. Da se igrao još koji minut, verovatno bi Dinamo nadoknadio prednost protiv favorizovanog osvajača Superkupa Slovenije.