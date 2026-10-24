Korak do senzacije: Pančevci razmontirali Slovence, ali za gol ispali
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Vreme čitanja: 1min | sub. 24.10.26. | 20:24
Dinamo dobio Trimo Trebnje sa 34:23 u revanšu drugog kola EHF kupa, ali gosti idu dalje
Rukometaši Dinama sad tek treba da žale za očajnim prvim poluvremenom u Trebnju. Pre sedam dana su poraženi sa 27:39 od Trima, a u revanšu drugog kola EHF kupa je tim Nikole Janevskog napravio podvig, stigao na gol do penala i eventualno senzacije - 34:23.
Na poluvremenu je bilo 15:15, a onda neverovatnih drugih 30 minuta srpskog tima. Da se igrao još koji minut, verovatno bi Dinamo nadoknadio prednost protiv favorizovanog osvajača Superkupa Slovenije.
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Sjajan je bio omaleni srednji bek Leo Feješ, strelac devet golova, uz samo jedan promašaj, dok su se Strahinja Ilić i Radovan Maljević po pet puta upisali u strelce, a Andrej Petrić, Stevan Jojkić i Nikola Bekić su po četiri puta zatresli mrežu tima Branka Tamšea. Golmani su sakupili 11 odbrana, sedam Miloš Kovačević, a četiri Nikola Zorić.
Jan Jurečič sa šest pogodaka je bio najefikasniji kod Trima, dok su Marko Kotar i Andraž Stanić postigli po tri pogotka. Kadetski reprezentativac Srbije Veljko Pavlović je pogodio dvaput mrežu Pančevaca.
U žrebu u utorak u Beču za treće kolo EHF kupa biće Vojvodina i Dubočica.
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