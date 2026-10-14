Najbolji Partizan u Ligi šampiona, ali novi ubedljiv poraz u Vespremu
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 20:14
Crno-beli rukometaši ostali na nuli i posle četvrtog kola. Mađarski prvak je ipak druga dimenzija, slavio pred svojim navijačima sa 38:28 (18:15). Blistao Tobijas Vagner, nameće se i Simo Šijan. Kod domaćina fantastični Dragan Pešmalbek i Mikael Apelgren
Rukometaši Partizana mogu i moraju bolje u Ligi šampiona. To je četa Raula Gonzalesa i pokazala protiv trenutno najbolje ekipe na svetu. Mnogo jači otpor mađarskom šampionu u gradiću blizu jezera Balaton nego pre sedam dana u Beogradu, ali znalo se da će upisati poraz, četvrti u nizu. Ipak, hrabri igra crno-belih pred narednu sredu kada u Pionir dolazi Porto koji može da se savlada, po mogućstvu sa više od četiri pogotka razlike i obezbedi treće mesto i lakšeg rivala u plej-ofu Lige Evrope. Tim Ćavija Paskvala je ostao sa maksimalnim učinkom u evropskoj eliti, pobedio je sa 38:28 (18:15) i hita ka prvom mestu u Grupi A.
Opet je počelo smušeno po crno-bele, ali je srpski šampion došao do igre sredinom prvog poluvremena, golom Joava Lumbrosa izjednačio na 8:8 u 16. minutu. Ipak, Nedim Remili i Dragan Pešmalbek, uz odlične odbrane Mikaela Apelgrena, inicirali su seriju 6:1 domaćina.
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Tobijas Vagner je bio sjajan u prvih 30 minuta, šutirao je 7/7, bio nezaustavljiv na crti. Nikola Crnoglavac je bio nepogrešiv sa linije sedam metara (3/3), dok je Aljoša Damjanović uneo živost u napad u finišu prvog dela meča. Odličan na golu bio Luka Krivokapić, najnovije pojačanje Partizana.
20.45: (1,30) Sporting (9,00) PIK Seged (4,40)
Vesprem je igrao koliko mu je trebalo, dodavao gas s vremena na vreme. Imao je period od nekoliko minuta kada je pojačavao ritam, tranzicijom i lakim golovima iz kontre stvarao veliku prednost. Serijom 3:0 na startu drugog poluvremena, tim Ćavija Paskvala se opet odlepio, pa se pitanje pobednika nije postavljalo. Imao je već u 40. minutu domaćin “plus osam” – 27:19. Menjao je često domaći strateg Paskval, kao i Gonzales na drugoj strani.
Simo Šijan je sa dva pogotka u nastavku držao crno-bele, smanjili su gosti na prihvatljivih “minus pet” – 24:29 u 48. minutu. Ostao je Partizan u tim trenucima sa dva rukometaša manje, pa je opet Vesprem dodao gas i na kraju upisao novi ubedljiv trijumf, a crno-beli treći dvocifreni minus. Sjajnu formu potvrdio je srpski reprezentativac Dragan Pešmalbek, koji je u poslednje vreme postao i ofanzivna sila, a ne samo defanzivna stena.
Za Vesprem nije branio čudesni Danac Emil Nilsen, koji je u Beogradu imao 24 odbrane. Odlično ga je zamenio švedski veteran Apelgren. Partizan je bio lišen usluga povređenog kapitena Ivana Mićića, Andrej Trnavac je ostao u Beogradu, šansu je u nastavku dobio Bekir Čordalija, dok Vladislava Kuleša nije bilo zbog administrativnih problema.
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U 48. minutu zbog oštrog starta, direktan crveni karton je dobio mladi pivotmen Petar Ivanić posle neopreznog i grubog faula nad Ali Zejnom. Za crno-bele je debitovao u Ligi šampiona mlađani kadetski reprezentativac Uroš Gugolj.
U pobedničkom timu najefikasniji je bio Dragan Pešmalbek sa osam golova, uz samo jedan promašaj. Nedim Remili je pogodio sedam puta, Ivan Martinović šest, a po triput Stefan Dodić, Ugo Deska, Ali Zejn i Ahmed Hešam. Mikael Apelgren je sakupio čak 18 odbrana (41 odsto uspešnosti).
Kod Partizana sjajan učinak austrijskog pivotmena Tobijasa Vagnera – 9/9. Nikola Crnoglavac je pogodio pet puta, od toga tri sa linije sedam metara, koliko je dao i Izraelac Joav Lumbroso, dok se Simo Šijan tri puta upisao u strelce. Na golu je Luka Krivokapić imao sedam odbrana.
LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO
GRUPA A
Sreda
Vesprem - Partizan 38:28 (18:15)
Četvrtak
20.45: (4,00) Porto (8,50) Fikse Berlin (1,35)
GRUPA B
Sreda
20.45: (1,20) Visla Plock (11,0) Vardar (5,60)
20.45: (1,75) Nant (8,00) Melsungen (2,45)
GRUPA C
Sreda
Celje - PSŽ 30:41 (14:22)
Olborg - Zagreb 34:33 (19:15)
GRUPA D
Četvrtak
18.45: (1,10) GOG (14,0) Kristijanštad (9,00)
20.45: (1,30) Sporting (9,00) PIK Seged (4,40)
GRUPA E
Četvrtak
18.45: (7,75) Dinamo Bukurešt (13,0) Barselona (1,12)
20.45: (1,35) Monpelje (8,50) Skanderborg (4,00)
GRUPA F
Sreda
Kolstad - Kriens Lucern 28:36 (13:16)
Magdeburg - Kjelce 30:27 (13:14)
***kvote su podložne promenama