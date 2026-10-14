Najbolji Partizan u Ligi šampiona, ali novi ubedljiv poraz u Vespremu

Vesprem je igrao koliko mu je trebalo, dodavao gas s vremena na vreme. Imao je period od nekoliko minuta kada je pojačavao ritam, tranzicijom i lakim golovima iz kontre stvarao veliku prednost. Serijom 3:0 na startu drugog poluvremena, tim Ćavija Paskvala se opet odlepio, pa se pitanje pobednika nije postavljalo. Imao je već u 40. minutu domaćin “plus osam” – 27:19. Menjao je često domaći strateg Paskval , kao i Gonzales na drugoj strani.

Tobijas Vagner je bio sjajan u prvih 30 minuta, šutirao je 7/7, bio nezaustavljiv na crti. Nikola Crnoglavac je bio nepogrešiv sa linije sedam metara (3/3), dok je Aljoša Damjanović uneo živost u napad u finišu prvog dela meča. Odličan na golu bio Luka Krivokapić , najnovije pojačanje Partizana.

Simo Šijan je sa dva pogotka u nastavku držao crno-bele, smanjili su gosti na prihvatljivih “minus pet” – 24:29 u 48. minutu. Ostao je Partizan u tim trenucima sa dva rukometaša manje, pa je opet Vesprem dodao gas i na kraju upisao novi ubedljiv trijumf, a crno-beli treći dvocifreni minus. Sjajnu formu potvrdio je srpski reprezentativac Dragan Pešmalbek, koji je u poslednje vreme postao i ofanzivna sila, a ne samo defanzivna stena.

Za Vesprem nije branio čudesni Danac Emil Nilsen, koji je u Beogradu imao 24 odbrane. Odlično ga je zamenio švedski veteran Apelgren. Partizan je bio lišen usluga povređenog kapitena Ivana Mićića, Andrej Trnavac je ostao u Beogradu, šansu je u nastavku dobio Bekir Čordalija, dok Vladislava Kuleša nije bilo zbog administrativnih problema.

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U 48. minutu zbog oštrog starta, direktan crveni karton je dobio mladi pivotmen Petar Ivanić posle neopreznog i grubog faula nad Ali Zejnom. Za crno-bele je debitovao u Ligi šampiona mlađani kadetski reprezentativac Uroš Gugolj.

U pobedničkom timu najefikasniji je bio Dragan Pešmalbek sa osam golova, uz samo jedan promašaj. Nedim Remili je pogodio sedam puta, Ivan Martinović šest, a po triput Stefan Dodić, Ugo Deska, Ali Zejn i Ahmed Hešam. Mikael Apelgren je sakupio čak 18 odbrana (41 odsto uspešnosti).

Kod Partizana sjajan učinak austrijskog pivotmena Tobijasa Vagnera – 9/9. Nikola Crnoglavac je pogodio pet puta, od toga tri sa linije sedam metara, koliko je dao i Izraelac Joav Lumbroso, dok se Simo Šijan tri puta upisao u strelce. Na golu je Luka Krivokapić imao sedam odbrana.

LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO

GRUPA A

Sreda

Vesprem - Partizan 38:28 (18:15)

Četvrtak

20.45: (4,00) Porto (8,50) Fikse Berlin (1,35)

GRUPA B

Sreda

20.45: (1,20) Visla Plock (11,0) Vardar (5,60)

20.45: (1,75) Nant (8,00) Melsungen (2,45)

GRUPA C

Sreda

Celje - PSŽ 30:41 (14:22)

Olborg - Zagreb 34:33 (19:15)

GRUPA D

Četvrtak

18.45: (1,10) GOG (14,0) Kristijanštad (9,00)

20.45: (1,30) Sporting (9,00) PIK Seged (4,40)

GRUPA E

Četvrtak

18.45: (7,75) Dinamo Bukurešt (13,0) Barselona (1,12)

20.45: (1,35) Monpelje (8,50) Skanderborg (4,00)

GRUPA F

Sreda

Kolstad - Kriens Lucern 28:36 (13:16)

Magdeburg - Kjelce 30:27 (13:14)

***kvote su podložne promenama