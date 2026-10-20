Promena na bekovskim pozicijama u Naisi: Aleksandra Krstić umesto Jane Milošević

Reprezentativna pauza dolazi za Ženski rukometni klub Naisa kao predah između dva prenaporna mini-ciklusa. U prethodnom, niške rukometašice su se kao pobednice vratile iz Turske, gde su protiv tamošnjeg šampiona Burse ostvarile prolaz u poslednje kolo kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope. A, onda su na domaćem terenu, u reprizi prošlosezonskog finala plej-ofa, i pored žestokog otpora, poražene od favorizovane Crvene zvezde (21:25) u derbiju petog kola ARKUS lige.

Kad se reprezentativke vrate iz Stare Pazove (a, tamo su četiri prvotimke iz redova vicešampiona Srbije), sledi ponovo paklen ritam mečeva, kako u prvenstvu, gde ponovo sledi jedan veliki derbi kod kuće – protiv Bora, tako i u Evropi. Naisa je na žrebu izvukla danski Viborg, trostrukog prvaka Evrope i prošlosezonskog polufinalistu Lige Evrope, tako da su se dva kluba dogovorila da se oba meča odigraju u Danskoj, 13. i 15. novembra.