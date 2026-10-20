Promena na bekovskim pozicijama u Naisi: Aleksandra Krstić umesto Jane Milošević
Vreme čitanja: 2min | uto. 20.10.26. | 16:43
Niški klub angažovao beka iz Bekamenta i rastao se sa svojom dugogodišnjom rukometašicom
Reprezentativna pauza dolazi za Ženski rukometni klub Naisa kao predah između dva prenaporna mini-ciklusa. U prethodnom, niške rukometašice su se kao pobednice vratile iz Turske, gde su protiv tamošnjeg šampiona Burse ostvarile prolaz u poslednje kolo kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope. A, onda su na domaćem terenu, u reprizi prošlosezonskog finala plej-ofa, i pored žestokog otpora, poražene od favorizovane Crvene zvezde (21:25) u derbiju petog kola ARKUS lige.
Kad se reprezentativke vrate iz Stare Pazove (a, tamo su četiri prvotimke iz redova vicešampiona Srbije), sledi ponovo paklen ritam mečeva, kako u prvenstvu, gde ponovo sledi jedan veliki derbi kod kuće – protiv Bora, tako i u Evropi. Naisa je na žrebu izvukla danski Viborg, trostrukog prvaka Evrope i prošlosezonskog polufinalistu Lige Evrope, tako da su se dva kluba dogovorila da se oba meča odigraju u Danskoj, 13. i 15. novembra.
Izabrane vesti
U međuvremenu, došlo je i do bitne promene u rosteru Naise. Kako je Mozzart Sportu potvrđeno u klubu, Jana Milošević nije više član nekadašnjeg šampiona Srbije (2008) i osvajača evropskog Čelendž kupa (2007). Kako saznajemo, nakon revanša protiv Burse došlo je do nekih nesuglasica sa trenerom Bobanom Živkovićem preko kojih nijedna strana nije želela da pređe, tako da 22-godišnji levi bek, koja je u Niš stigla još 2021. godine, nije ni bila u sastavu već protiv Crvene zvezde.
Naisa je ekspresno reagovala i na upražnjeno mesto dovela značajno pojačanje, najbolju rukometašicu Bekamenta – Aleksandru Krstić. Rođena je 2003. godine, a afirmaciju na domaćim terenima stekla je u dresu Medicinara. Trebalo bi da se za par dana priključi novim saigračicama.