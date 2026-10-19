Raspad prvog favorita za titulu, Džoš Alen u MVP modu, nikad gori Čardžersi

Vreme čitanja: 5min | pon. 19.10.26. | 08:39
Remsi na skoru 2-4, novi poraz u triler završnici, ovog puta u Los Anđelesu od Arizone – 16:18. Bafalo melje, Kanzas ostao sa maksimalnim učinkom
Posle mega trejda i dolaska Majlsa Gereta iz Klivlenda i povratka iz penzije jednog od najboljih defanzivaca svih vremena Erona Donalda, šanse Los Anđeles Remsa za Lombardijev trofej su naglo porasle. Pre početka šampionata tim Šona Mekveja je bio ubedljivo prvi favorit za titulu, ali loše igre i porazi u triler završnicama doveli su do toga da franšiza iz Kalifornije ima skor 2-4 i visi joj i plej-of.
Posle poraza posle produžetka od Bafala u utorak ujutru, novi neuspeh na svom terenu. Slabašna Arizona je iznenadila na Sofaj stadionu, pobedila sa 18:16 iako Kardinalsi nisu postigli nijedan tačdaun. Šest fild golova su bili dovoljni za drugi trijumf u NFL šampionatu. Geret i Donald su se brzo povredili, i dalje ih nema, ali nije problem odbrana nego napad sa prošlosezonskim MVP-ijem Metjuom Stafordom.
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U tvrdom meču sa malo poena, Remsi su na 48 sekundi pre kraja preokrenuli na 16:15 posle tačdauna Parkinsona. Zanimljivo je da im se i drugi kiker ove sezone povredio, pa je panter Evans morao da šutira dodatni poen i bio je uspešan. Međutim, ostalo je mnogo vremena, a Džejkobi Briset je jednim dugim dodavanjem i kaznom domaćina uveo svoj tim u fild gol polje, a precizni kiker Riland je doneo tek drugi trijumf Arizoni i brige za ekipu iz Los Anđelesa koja pod hitno mora da se probudi ako želi da igra januarski plej-of (San Francisko je u istoj diviziji, Zapad NFC-a ima učinak 5-0).
Patrik Mahoms opet pleše sa Čifsima. Oporavio se posle povrede ligamenata kolena, vratio se brže nego što je predviđeno. Tas na vagi ove sezone u sjajnom Kanzasu je MVP prošlosezonskog Superboula, veliko pojačanje iz Sijetla Kenet Voker. Trči sjajno, razbija protivničke odbrane, postiže tačdaune, ima u proseku više od 130 jardi po meču. Tim Endija Rida je lako pobedio užasne Čardžerse na Erouhedu sa 22:6.
Tim Džimija Harboua se raspada, ima 0-6, a Džastin Herbert od elitnog kvoterbeka postaje meta sprdnje „preko bare“. Ništa ne funkcioniše u timu iz Los Anđelesa, pa su promene moguće – smena iskusnog stratega, a možda i trejd nekadašnje zvezde NFL-a.
Kada igra Džoš Alen u MVP modu, nema problema za Bafalo. Bilsi su slavili u Las Vegasu protiv Rejdersa sa 33:30 u efikasnom meču sa mnogo preokreta. Sjajni su i Klivlend Braunsi koji su gubili na poluvremenu 0:10 od Baltimora, ali su u nastavku preokrenuli i dobili Rejvense – 13:10.
Gosti su se raspali u napadu u drugih 30 minuta sa Tajlerom Hantlijem na poziciji kvoterbeka, koji je drugi meč menjao povređenog Lamara Džeksona. Fambl jednog od najboljih raning bekova lige Derika Henrija kod vođstva Baltimora od 10:3 bio je koban po tim iz Merilenda.
02.15: (1,30) San Francisko Fortinajners (15,0) Vašington Komanders (4,00)
Provukao se Pitsburg na Floridi. Gubili su Eron Rodžers i drugovi od Tampe sa 3:16, ali rapsodija veterana i Stilersa u četvrtoj četvrtini, dolazak do produžetka (19:19), a u njemu tačdaun za pobedu 26:19, četvrtu u sezoni i prvo mesto na veoma jakom Severu AFC-a gde svi timovi imaju pozitivan učinak.
Još jedan od favorita pre početka sezone je u problemu, i to velikom. U pitanju je Filadelfija koja je vezala četvrti poraz. Ovog puta u Gradu bratske ljubavi slavila je Karolina sa 25:14. Bez startnog kvoterbeka Džejlena Hertsa, Iglsi nemaju šta da traže, što se videlo u meču sa solidnim Pantersima.
Napad Čikaga je prodisao povratkom Kejleba Vilijamsa. Razbijena je Atlanta lakše nego što rezultat govori – 31:23. Bilo je 28:7 za goste iz vetrovitog i hladnog Ilinoisa. Užasni specijalni tim Falkonsa ima je dve izgubljene lopte. Vilijams je bio sjajan, a imao je pomoć odličnog raning beka Deandrea Svifta. Grin Bej se budi posle lošeg početka. Pao je Dalas na Lembo fildu – 23:13, lakše od očekivanog. Odbrana je zaustavila napad Daka Preskota.
Prvu pobedu u sezoni, i to veoma iznenađujuću, ostvario je Tenesi u Indijanapolisu protiv divizijskog rivala Koltsa sa 26:20. Domaćin je imao prednost 13:0 na poluvremenu, ali onda je na početku treće četvrtine raning bek Džonatan Tejlor napravio fambl i onda su krenula kola nizbrdo po domaćina. I kvoterbek Danijel Džons je bio loš – dve izgubljene lopte. Bila je to prva pobeda na klupu Tajtensa za Roberta Saleha, prošle sezone defanzivnog kordinatora San Franciska.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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NFL – 6. KOLO
Petak
Denver Bronkos – Sijetl Sihoks 17:14 p. p. (0:3, 14:0, 0:0, 0:11, 3:0)
Nedelja
Džeksonvil Džeguars – Hjuston Teksans 31:34 (0:7, 14:10, 7:14, 10:3)
Atlanta Falkons – Čikago Bers 23:31 (0:14, 7:7, 0:7, 16:3)
Klivlend Brauns – Baltimor Rejvens 13:10 (0:10, 0:0, 3:0, 10:0)
Indijanapolis Kolts – Tenesi Tajtens 20:26 (0:0, 13:0, 0:6, 7:20)
Nju Ingland Petriots – Njujork Džets 26:19 (7:3, 10:0, 0:10, 9:6)
Njujork Džajants – Nju Orleans Sejnts 14:25 (0:3, 7:7, 0:3, 7:12)
Filadelfija Igls – Karolina Panters 14:25 (0:3, 7:7, 0:3, 7:12)
Tampa Bej Bakanirs – Pitsburg Stilers 19:26 p. p. (3:0, 10:3, 3:0, 3:16, 0:7)
Los Anđeles Rems – Ariziona Kardinals 16:18 (3:3, 6:6, 0:3, 7:6)
Kanzas Siti Čifs – Los Anđeles Čardžders 22:6 (9:3, 10:0, 0:3, 3:0)
Las Vegas Rejders – Bafalo Bils 30:33 (7:3, 6:10, 0:10, 17:10)
Ponedeljak
Grin Bej Pekers – Dalas Kaubojs 23:13 (7:0, 10:0, 3:7, 3:6)
Utorak
02.15: (1,30) San Francisko Fortinajners (15,0) Vašington Komanders (4,00)
***kvote su podložne promenama