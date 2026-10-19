Raspad prvog favorita za titulu, Džoš Alen u MVP modu, nikad gori Čardžersi

Posle poraza posle produžetka od Bafala u utorak ujutru, novi neuspeh na svom terenu. Slabašna Arizona je iznenadila na Sofaj stadionu, pobedila sa 18:16 iako Kardinalsi nisu postigli nijedan tačdaun. Šest fild golova su bili dovoljni za drugi trijumf u NFL šampionatu. Geret i Donald su se brzo povredili, i dalje ih nema, ali nije problem odbrana nego napad sa prošlosezonskim MVP-ijem Metjuom Stafordom .

Posle mega trejda i dolaska Majlsa Gereta iz Klivlenda i povratka iz penzije jednog od najboljih defanzivaca svih vremena Erona Donalda , šanse Los Anđeles Remsa za Lombardijev trofej su naglo porasle. Pre početka šampionata tim Šona Mekveja je bio ubedljivo prvi favorit za titulu, ali loše igre i porazi u triler završnicama doveli su do toga da franšiza iz Kalifornije ima skor 2-4 i visi joj i plej-of.

U tvrdom meču sa malo poena, Remsi su na 48 sekundi pre kraja preokrenuli na 16:15 posle tačdauna Parkinsona. Zanimljivo je da im se i drugi kiker ove sezone povredio, pa je panter Evans morao da šutira dodatni poen i bio je uspešan. Međutim, ostalo je mnogo vremena, a Džejkobi Briset je jednim dugim dodavanjem i kaznom domaćina uveo svoj tim u fild gol polje, a precizni kiker Riland je doneo tek drugi trijumf Arizoni i brige za ekipu iz Los Anđelesa koja pod hitno mora da se probudi ako želi da igra januarski plej-of (San Francisko je u istoj diviziji, Zapad NFC-a ima učinak 5-0).

Patrik Mahoms opet pleše sa Čifsima. Oporavio se posle povrede ligamenata kolena, vratio se brže nego što je predviđeno. Tas na vagi ove sezone u sjajnom Kanzasu je MVP prošlosezonskog Superboula, veliko pojačanje iz Sijetla Kenet Voker. Trči sjajno, razbija protivničke odbrane, postiže tačdaune, ima u proseku više od 130 jardi po meču. Tim Endija Rida je lako pobedio užasne Čardžerse na Erouhedu sa 22:6. Tim Džimija Harboua se raspada, ima 0-6, a Džastin Herbert od elitnog kvoterbeka postaje meta sprdnje „preko bare“. Ništa ne funkcioniše u timu iz Los Anđelesa, pa su promene moguće – smena iskusnog stratega, a možda i trejd nekadašnje zvezde NFL-a.

Kada igra Džoš Alen u MVP modu, nema problema za Bafalo. Bilsi su slavili u Las Vegasu protiv Rejdersa sa 33:30 u efikasnom meču sa mnogo preokreta. Sjajni su i Klivlend Braunsi koji su gubili na poluvremenu 0:10 od Baltimora, ali su u nastavku preokrenuli i dobili Rejvense – 13:10.

Gosti su se raspali u napadu u drugih 30 minuta sa Tajlerom Hantlijem na poziciji kvoterbeka, koji je drugi meč menjao povređenog Lamara Džeksona. Fambl jednog od najboljih raning bekova lige Derika Henrija kod vođstva Baltimora od 10:3 bio je koban po tim iz Merilenda. 02.15: (1,30) San Francisko Fortinajners (15,0) Vašington Komanders (4,00) Provukao se Pitsburg na Floridi. Gubili su Eron Rodžers i drugovi od Tampe sa 3:16, ali rapsodija veterana i Stilersa u četvrtoj četvrtini, dolazak do produžetka (19:19), a u njemu tačdaun za pobedu 26:19, četvrtu u sezoni i prvo mesto na veoma jakom Severu AFC-a gde svi timovi imaju pozitivan učinak.