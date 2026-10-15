Vagner napadački pun pogodak: Dobro smo ga zapamtili u dresu Austrije, a sada i u crno-belom

Veza Joav Lumbroso – Tobijas Vagner od početka sezone i meča sa Eurofarm Pelisterom u Regionalnoj ligi funkcioniše. Krupan, težak za čuvanje, robusni Vagner se odlično snalazio u Vespremu. U prvih 15 minuta je držao crno-bele u igri (7/7).

Tobijas Vagner je šutirao 9/9 iz igre u Vesprem areni, pokazao je da je ofanzivna snaga crno-belih ove sezone. Ima problema kada postigne pogodak da se brzo vrati u odbranu. Često to rivali kažnjavaju, tranzicijom i kontrama, ali… Pokazao se kao pravo pojačanje. I mentalitetom mu boravak u Beogradu najviše prija od svih stranaca (imao u karijeri saigrače sa naših prostora, zna i mnogo naših reči). Zapamtili smo ga dobro sredinom januara ove godine u Herningu, kada nam je zagorčao život u pobedi Austrije posle koje su Orlovi otišli kući posle prvog kruga Evropskog prvenstva, a crtala se naredna faza posle velike pobede nad Nemačkom. I tada u Danskoj je imao stopostotan učinak – 6/6.

Ima četa Raula Gonzalesa još mnogo rezervi, nije ovo ni blizu izdanje kakvo se očekuje u nastavku sezone. Jure i dalje crno-beli pik forme. Nije i dalje kliknulo, mnogo je novajlija, nema ni potrebne hemije koja je bila nekih prethodnih godina.

Čekaju se dvojica levih bekova koji imaju najveći “plafon” u timu. Miloš Kos traži formu. Vidi se da nije fizički spreman, da ga ne služi ubitačan šut. Pauza od mesec i po tokom pripremnog perioda i početka sezone je ostavila danak. Utakmice u ARKUS ligi, gde Partizan nema ozbiljnu konkurenciju, dobro će mu doći da uhvati pik forme, taman da bude spreman za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj sredinom januara naredne godine.

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Aljoša Damjanović je eksplodirao protiv Alkaloida u Skoplju, pocepao je mrežu tima Kirila Lazarova, najavio da će biti snaga crno-belih, ali onda je stao. Nestalan je u formi. Nije tajna da u crno-belom taboru nisu zadovoljni formom nekadašnjeg igrača Metaloplastike. Često izlazi iz šablona pedantnog španskog stručnjaka. Ipak, ona bomba krajem prvog poluvremena u Vespremu, kada sjajni Šveđanin Mikael Apelgren nije video loptu, kada je s prvog koraka ispalio projektil u mrežu, pokazuje raskošni talenat.

Tek mu je 21 godina, treba istrpeti “dečje bolesti” kako bi srpski rukomet dobio velikog igrača za narednih 10 godina. Potencijal je tu… Imaju dvojica srpskih reprezentativaca, kandidata za Svetsko prvenstvo u Minhenu i Kelnu i veliku konkurenciju. Gonzales zasad na levom beku najviše veruje Belorusu Vladislavu Kulešu, koji nije igrao u Vespremu zbog administrativnih problema sa vizom za ulazak u zemlje Evropske unije.

Simo Šijan se nametnuo na poslednjih nekoliko utakmica. Bio je starter protiv Fikse Berlina na premijeri. I on je, kao i Kos, godinama imao mnogo problema s povredama. I za Novosađanina vreme radi, samo da ostane zdrav.

20.45: (4,00) Porto (8,50) Fikse Berlin (1,35)

I pitanje golmana se iskristalisalo. Nije Raul Gonzales bio zadovoljan odbranama Andreja Trnavca i letnjeg pojačanja iz Kjelcea Bekira Čordalije, pa je tokom sezone iz Granoljersa stigao Luka Krivokapić, u mečevima sa Mađarskom u maju treća opcija Srbije, iza neprikosnovenih Dejana Milosavljeva i Vladimira Cupare. Čim je počeo da brani u crno-belom, od Svesrpskog kupa u Banjaluci, nekadašnji učenik Akademije PIK Segeda, kasnije čuvar mreže Štutgarta, Kangasa i Granoljersa, se odličnim odbranama izborio za trenutnu poziciju broj 1.

Konkurencija je jaka u taboru srpskog šampiona, širok roster ima Gonzales kada su svi zdravi. Trenutno je samo van stroja pivotmen, kapiten Ivan Mićić, koga neće biti sigurno do decembra u timu (prelom prsta leve ruke).

Jasno je bilo i pre početka Lige šampiona da je “grupa smrti” nepremostiva prepreka, da je ovo dobra škola za Ligu Evrope gde Partizan može da ode daleko, ali zavisi i od žreba. Bilo bi lepo da odmere snage, recimo, sa konkurencijom s Balkana, Vardarom i Zagrebom. Osim nemačkih klubova, Flensburga i Gumersbaha, kojima se možda pridruži i prošlosezonski osvajač ovog takmičenja Melsungen, zatim Dinamo iz Bukurešta, ostale ekipe ne deluju nepobedivo za srpskog šampiona.

LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO

GRUPA A

Sreda

Vesprem - Partizan 38:28 (18:15)

Četvrtak

20.45: (4,00) Porto (8,50) Fikse Berlin (1,35)

GRUPA B

Sreda

Visla Plock - Vardar 33:23 (18:15)

Nant - Melsungen 33:25 (17:10)

GRUPA C

Sreda

Celje - PSŽ 30:41 (14:22)

Olborg - Zagreb 34:33 (19:15)

GRUPA D

Četvrtak

18.45: (1,10) GOG (14,0) Kristijanštad (9,00)

20.45: (1,30) Sporting (9,00) PIK Seged (4,40)

GRUPA E

Četvrtak

18.45: (7,75) Dinamo Bukurešt (13,0) Barselona (1,12)

20.45: (1,35) Monpelje (8,50) Skanderborg (4,00)

GRUPA F

Sreda

Kolstad - Kriens Lucern 28:36 (13:16)

Magdeburg - Kjelce 30:27 (13:14)

***kvote su podložne promenama