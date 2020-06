Adria Tour se neće igrati u Crnoj Gori

Umesto predviđena četiri, održaće se tri turnira Adria Toura, trenutno najpopularnijeg teniskog takmičenja na svetu. Iz kalendara je ispala Crna Gora, saopštio je danas organizator.

Bilo je zamišljeno da se 27. i 28. neki od najboljih tenisera sveta, predvođenih Novakom Đokovićem, okupe i u Crnoj Gori, mada je od starta lokacija bila pod znakom pitanja. Na kraju se od te ideje odustalo.

"Nedeljama unazad smo pokušavali da pronađemo način da sve organizujemo i priredimo spektakl za sve ljubitelje sporta. Izazova je bilo više, počev od činjenice da građani Srbije nisu na spisku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i samim tim ne možemo da putujemo u Crnu Goru. Nadali smo se da će ova mera biti promenjena, ali to se još nije desilo. To je nepremostiva prepreka, jer je broj članova našeg tima veliki, a bez njih nismo u mogućnosti da sve tehničke detalje besprekorno sprovedemo“, saopštio je Đorđe Đoković, direktor Adria Toura.

On je rekao da je organizator bio spreman da preduzme sve potrebne logističke mere da bi se turnir održao u Crnoj Gori.

„Naša ideja je bila da igramo na šljaci koja bi samo za tu priliku bila uvežena i postavljena na atraktivnoj lokaciji u jednom od primorskih gradova, kao i da sve prateće detalje - tribine, konstrukcije i druge elemente donesemo i postavimo, a sve zbog strogih standarda koji pratimo. Uz sve to bilo je potrebno da organizujemo dolazak sudija, linijskih sudija, pratećeg osoblja, brojnih stručnih lica. Takođe, treba znati da su i drugi brojni detalji vezani za organizaciju jednog ovakvog događaja, a koje nemamo na raspolaganju u Crnoj Gori i to otežava priređivanje "Adria Tour" na očekivanom nivou. Ali, to jednostavno sada nije moguće i zato smo odlučili da donesemo odluku o otkazivanju turnira u ovoj državi, jer vremena za čekanje više nemamo“, naglasio je Đoković.

On je pozvao sve strane da ne politizuju ovaj događaj.