Na prvom grend slemu sezone u Melburnu gledaćemo američko četvtrtfinale u konkurenciji dama, a sastaće se Džesika Pegula i Dženifer Brejdi.

Pegula je u osmini finala iznenadila petu teniserku sveta Elenu Svitolinu. Amerikanka, koja je 61. na WTA listi, posle tri seta slavila je sa 6:4, 3:6, 6:3 za sat i 58 minuta igre. Ukrajinka je bila favorit, očekivala se njena pobeda, ali nije tako mislila Pegula.

U ključnom trećem setu, Amerikanka je napravila prvi brejk, povela sa 4:1, ali se Svitolina vratila u igru, napravila ribrejk, smanjila na 4:3, ali je opet izgubila gem na svoj servis i više nije bilo dileme oko pobednice. Pegula je slavila prvi put protiv Ukrajinke. Pre nešto manje od mesec dana bila je poražena od iste rivakle na turniru u Abu Dabiju.

U drugom meču dana u Melburnu bilo je manje neizvesnosti. Dženifer Brejdi je za sat i 32 minuta igre u dva seta bila bolja od Done Vekić – 6:1, 7:5. Hrvatica je pružila jak otpor u drugom setu. Prvi je trajao samo 32 minuta. U drugom peridou igre nije bilo brejka do sedmog gema, kada Brejdi pravi brejk, ali odmah je usledio odgovor Done, povratak u meč i novo izjednačenje – 4:4.

U 12. gemu, Brejdi, 24. teniserka sveta, koristi prvu meč za prvi trijumf protiv Hrvatice u drugom međusobnom duelu. U prvom je Vekićeva bila bolja pre tri godine na Mastersu u Rimu.

AUSTRALIJAN OPEN, OSMINA FINALA, ŽENE

Ponedeljak

Pegula – Svitolina 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)

Vekić – Brejdi 0:2 (1:6, 5:7)

