Prošao je Novak Đoković prve tri prepreke na Austalijan Openu. Poslednji u nizu pao je Miloš Raonić u četiri seta, nešto ranije svetski broj jedan eliminisao je Tejlora Frica uz dosta problema sa povredom. Poteškoće su bile vezane za stomačne mišiće i za razliku od prošle sezone u Melburnu kada su mediji pisali hvalospeve o herojskom trijumfu povređenog Rodžera Federera nad Tenisom Sandgrenom, identični hvalospevi o Novaku su izostali.

Tako je još jednom nezvanično potvrđena teza da srpski teniser često ima drugačiji, mnogi će reći lošiji ili suviše kritičan pristup medija.

"To je kao Pandorina kutija. Ako sada krenemo da govorimo o tome, nećemo stati večeras. Verovatno je tu milion različitih razloga. Iskreno, pomirio sam se sa tim. Ne mogu da kažem da me ne dotiče - naravno da me nepravda ili nekorektan odnos nekog medija dotakne, čovek sam od krvi i mesa, imam emocije i naravno da mi ne prija, voleo bih da imam lep odnos sa njima, ali očigledno je da to nije uvek moguće. Trudim se da se fokusiram na pozitivne stvari, na pozitivne članke i tekstove", rekao je Novak, a prenosi Sportklub.

Ipak, svestan je da ono što pripadnici sedme sile rade nije domen, odnosno teritorija koju on može da menja, ili da na nju utiče.

"Ja mogu da utičem jedino na ono što ja radim, ne na ono što drugi pišu o meni, kako me osuđuju ili kritikuju, to je već na njima i ja ne mogu na to da utičem. Više od 15 godina sam na Turu i svako ko prati tenis zna moju evoluciju kao osobe i kao igrača. Nikada nisam imao problem da kažem ono što mi je na umu i to se nije svidelo i ne sviđa se verovatno nekim ljudima. Pričam stvari koje možda ne odgovaraju nekom establišmentu, monopolu – u vezi s politikom u tenisu na primer. U suštini, zameram se ljudima i onda se takve stvari dešavaju”.

U jednom trenutku posle pobede nad Fricom bilo je i onih koji supreispitivali Đokovićevu iskrenost po pitanju povrede iako se ona dogodila u samom duelu trenucima kada je srpski as kontrolisao meč u potpunosti.

"Niko iz medija ne može u tom kontekstu da mi slomi duh jer moja veza sa mojim duhom i mojom svesnošću dublja je od bilo kakve vesti koja se piše i od bilo kakve javne kritike. Znam ko sam, gde sam, šta sam, kuda idem i gde sam bio – sve to sa ponosom ističem. Umem da se zahvalim, umem da se izvinim kada pogrešim, ali da, moje greške se možda manje praštaju u javnosti u odnosu na neke druge tenisere i sportiste. Naravno da boli kada dođe kritika bez argumentovane pozadine i kada si drugačije tretiran, ali to je put koji sam ja odabrao. Kao što sam rekao, zameram se verovatno društvu koje želi da zadrži status kvo u kojem oni mogu da uživaju korist od toga na razne načine, a ja ne želim to da dozvolim. To je to, to je začarani krug”.

Podsetimo da je pobeda protiv Raonića bila Đokovićeva jubilarna 300. na Gren Slem turnirima, odnosno da će mu protivnik u četvrtfinalu biti Aleksander Zverev.