Misija „Vimbldon 2021“ za Novaka Đokovića je počela. Ili možda je bolje nazvati „Misija 20. grend slem“, jer to je ono što ceo svet očekuje da vidi, da li će najbolji teniser sveta uspeti da odbrani trofej u Londonu i da se samim tim izjednači sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom po broju osvojenih slemova.

Ali i da se vidi da li će Novak osvajanjem pehara na Vimbldonu doći na korak od osvajanja sva četiri najveća trofeja u istoj godini, što bi ga čvrsto, neoborivo zakucalo na pijedestal najvećeg tenisera u istoriji belog sporta.

Dobro je prošao srpski as na današnjem žrebu. Sve do četvrtfinala ne bi trebalo da ima veći problem, mada ga u drugom kolu, verovatno, čeka Kevin Anderson, kojeg je pobedio u finalu Vimbldona 2018. godine. Ali je imao s njim i strahovito težak meč 2015. na istom terenu. Jedino što je Južnoafrikanac danas daleko od tog nivoa.

Nego, da krenemo redom. U prvom kolu Novak Đoković će igrati protiv Džeka Drejpera, momka od 19 godina, rođenog baš u Londonu, koji će imati uragansku podršku s tribina. Njemu teren Vimbldona nije nepoznat, bio je 2018. finalista u juniorskoj konkurenciji, ali nije došao do trofeja. Drejper se polako probija na ATP sceni, trenutno je 250. na listi, što mu je najbolji rejting u karijeri.

Za nastup u glavnom žrebu Vimbldona Drejper je dobio specijalnu pozivnicu kao velika nada britanskog tenisa. Na ATP turu je od ove godine, odigrao je tek četiri meča: na mastersu u Majamiju je ispao odmah od Mihaila Kukuškina, dok je imao zapažen nastup na Kvinsu pre nekoliko dana, pobedio je Janika Sinera i Aleksandra Bublika, da bi ga eliminisao Kameron Nori.

Đoković će u drugom kolu igrati sa pobednikom meča Kevin Anderson – Marselo Tomas Barios Vera. Južnoafrikanac je izraziti favorit, pošto je teniser iz Čilea bez uspeha u ATP karavanu, odigrao je samo pet mečeva na velikoj sceni sa bilansom 2-3. Trenutno je 264. na svetu, a tu mu je negde i najveći domet u dosadašnjoj karijeri (257. mesto).

DRUGO KOLO

Sa Kevinom Andersom u Abu Dabiju (©Reuters)

Sa Andersonom je, pak, drugačija priča. Novak je igrao 11 puta protiv njega i vodi 9:2 u pobedama. Ali, bilo je tu jako tesnih pobeda, kao na ATP kupu u januaru 2020. kada je srpski as slavio sa 7:6, 7:6. Osim finala Vimbldona 2018. kada je Đoković pobedio u tri seta (6:2, 6:2, 7:6), pamti se i njihov okršaj iz 2015. kada je Južnoafrikanac vodio 2:0 u setovima, ali je Novak uspeo da napravi veleobrt i trijumfuje 3:2.

Od te dve Andersonove pobede, jedna je na nebitnom Lejver kupu, dok je jedina „prava“ bila još u njihovom prvom okršaju davne 2008. godine u Majamiju.

Međutim, Kevin Anderson danas više nije na nivou od pre tri godine kada je igrao dva finala na grend slemovima. Teniser razornog servisa iz Johanesburga gotovo da nema rezultat vredan pomena ove sezone. Igrao je ovog meseca na dva manja turnira u Notingemu, da bi se spremio za travu, na prvom je došao do treće runde gde je izgubio od Marijuša Kopila (2:0), a na drugom je eliminisan već na startu od Denisa Kudle (2:1).

Kao ime, sa vrlo dobrom biografijom, Anderson zvuči kao manja pretnja ili makar kao igrač koji bi mogao da preznoji Đokovića na Vimbldonu, ali u realnosti Novak je u neuporedivo boljoj formi.

TREĆE KOLO

Fokina sa titulom juniorskog šampiona Vimbldona (©Reuters)

Prema projekciji žreba, Đoković bi u trećem kolu trebalo da igra sa Alehandrom Davidovičem Fokinom. Španac ima status 30. nosioca i od četvorice tenisera u njegovom mini kosturu ima najveću težinu i u najboljoj je formi. Pride je 2017. i osvojio Vimbldon, doduše u konkurenciji juniora.

Fokina danas ima 22 godine, rođen je u Malagi i igra sezonu života. Došao je do 35. mesta na ATP listi, što mu je najbolji rejting u karijeri. Napreduje strelovito: na mastersu u Monte Karlu je pobedio Matea Beretinija i to mu je bila prva pobeda nad Top10 igračem. A, već na Rolan Garosu je stigao do četvrtfinala. Nije teško pogoditi da je i Fokini, kao i skoro svim Špancima, šljaka omiljena podloga. Đoković i Fokina su se upoznali na mastersu u Rimu ove godine, gde je srpski as u trećem kolu pregazio Španca sa 6:2, 6:1.

Imaće Fokina posla i pre eventualnog susreta sa Đokovićem, jer već u prvom kolu igraće sa Denisom Kudlom, Amerikancem rođenim u Kijevu, koji je 2015. stigao do četvrtog kola Vimbldona. I to mu je najveći domet na grend slemovima. Kudla u dobroj formi čeka turnir u Londonu, pre desetak dana je igrao finale u Notingemu, u kojem je izgubio od Fransisa Tijafoa.

Potencijaln rival Novaku u trećem kolu je i Andreas Sepi, srpskoj publici poznat po tome što je 2012. vodio 2:0 u setovima protiv Đokovića na Rolan Garosu i doživeo poraz, a ukupno ih ima 12 od srpskog tenisera. Italijan igra sasvim dobro na travi, na tri turnira u karijeri je igrao u finalu, jedan je i osvojio, u Istburnu 2011. i to protiv Janka Tipsarevića.

Sepi će u drugom kolu igrati protiv Žoaa Souze, Portugalca čija je karijera u padu. Ni na jednom turniru ove sezone nije uspeo da prođe treće kolo. Mada, na Vimbldonu je 2019. uspeo da dobaci do četvrte runde. Souza protiv Đokovića ima skor 0:6, nijednom nije uspeo da osvoji ni set.

ČETVRTO KOLO

Gael Monfis nije u formi (©Reuters)

Dvojica igrača sa najvećim rejtingom na koje bi Novak mogao da natrči u četvrtoj rundi su Gael Monfis, koji je 13. nosilac i Kristijan Garin, koji je nosilac broj 17.

Iako je na papiru favorit u ovom mini delu žreba, pitanje je da li će Monfis stići do četvrtog kola. Na sedam turnira je Francuz igrao od početka sezone, na pet je ispao u prvom, a na dva u drugom kolu. Mučio sa se povredama i daleko je od prave forme za nastup na grend slemu. Inače ima bilans 0:17 protiv Đokovića.

Čileanac Kristijan Garin nije specijalista za turnire na travi. Nikada do sada nije prošao prvo kolo Vimbldona, a ovo će mu biti četvrti nastup u glavnom žrebu. Izgleda i da dolazi čisto da malo ubije vreme, pošto se nije ni pripremao za drugačiju podlogu: poslednji meč koji je odigrao je bio u četvrtom kolu Rolan Garosa, gde ga je pobedio Danil Medvedev sa 3:0 u setovima.

U inače siromašnom delu kostura, gde su trojica kvalifikanata, potencijalni rivali Novaku Đokoviću su i veteran iz Tajpeha Lu Jen-Hsun, najtrofejniji teniser sa čelindžera u istoriji, koji ima 37 godina i igra za svoju dušu. Na Rolan Garosu ga je Dijego Švarcman izbacio u prvom kolu. Tu je i Italijan Stefano Travalja, kojeg smo imali prilike da vidimo na prvom izdanju Serbia opena ove godine, ali se kratko zadržao, jer ga Filip Krajinović odmah eliminisao. Na šest turnira nakon toga je igrao, četiri puta ispao u prvom, dva puta u drugom kolu.

Tu je i Španac Pedro Martinez, 107. teniser sveta, specijalista za šljaku. Na ITF turu je igrao 19 finala, svako na zemlji. Što se tiče Vimbldona, ovo mu je prvi put da je ušao u glavni žreb.

Gotovo ista priča je sa njegovim zemljakom Bernabeom Zapatom Miraljesom, 128. igračem na ATP listi, koji je prošao kroz kvalifikacije i prvi put je u prvom kolu. Osvojio je deset ITF turnira u karijeri, od toga devet na šljaci i jedan na betonu. Kroz kvalifikacije su prošla i dvojica Australijanaca, Mark Polmans, koji u celoj karijeri ima učinak 3-11 na ATP turu, a potpuno identičan ima i Kristofer O’Konel, iako je tri godine stariji (27 godina).

ČETVRTFINALE

Andrej Rubljov (©Reuters)

Andrej Rubljov kao peti i Dijego Švarcman kao deveti nosilac imaju najveće šanse da se nađu na Novakovom putu u četvrtfinalu.

Najslabiji rezultat kada su grend slemovi u pitanju Rubljov ima na Vimbldonu. Tu nije uspevao da prođe drugo kolo. Ali, ima ruski teniser razloga za optimizam, jer je u Haleu pre nekoliko dana došao do finala, gde je poražen od Iga Umbera. Rival u prvom kolu biće mu Federiko Delbonis, iskusan igrač, solidan, ali na pet nastupa na londonskom grend slemu nikada nije prošao prvo kolo. Rubljov ako dođe do četvrtfinala sa Đokovićem, biće im to prvi susret na terenu u karijeri.

Dijego Švarcman je istinski ekspert za šljaku, dok se na travi ne snalazi najbolje. U celoj karijeri ima skor 5-10 na „zelenom polju“, treće kolo mu je bilo do sada maksimum u Londonu. Na Vimbldon dolazi bez adaptacije na podlogu, nije igrao od Rolan Garosa. Njegova je sreća što će mu u prvom kolu rival biti Benoa Per, čudnovati Francuz, koji u Kvinsu pre neki dan izgubio u prvom kolu od Endija MarIja, a Britanac je sve samo ne u top formi. Švarcman ako bi i uspeo da dođe do sudara sa Novakom u četvrtfinalu, ne bi imao šansu da pobedi, ionako ima skor 0:6 protiv njega na svim ostalim podlogama.

Mladi Janik Siner, kojeg mnogi vide kao budućeg broja jedan, tek treba da pokaže svetu da li ume da igra na travi ili je i on još jedan ekspert za „zemlju“. Uvod ne obećava, jer je Kvinsu ispao u prvom kolu i to od Džeka Drejpera, koji će igrati sa Đokovićem na vimbldonskoj premijeri.

Ovakav žreb bi možda mogao da iskoristi Fabio Fonjini i da prvi put u karijeri prođe dalje od trećeg kola, gde mu se pet puta do sada put završavao u Londonu. Italijan se pripremao na Kvinsu, ispao je u drugom kolu od Marina Čilića. Teško da bi i Fonjini mogao išta Đokoviću u četvrtfinalu, osam puta su igrali, osam puta je Srbin pobedio, jednom na travi.

Iz tog dela žreba valja napomenuti još Martona Fučoviča, mada ni njemu trava nije omiljena podloga, a u pripremi za turnir je u Štutgartu ispao u prvom kolu od Iga Ambera. Ni Italijan Marko Čekinato nije specijalista za ovu podlogu, mada bi Novak verovatno voleo da se sretne s njim, da mu naplati još jednom dug sa Rolan Garosa iz 2018. godine. Sada im je bilans 1:1. Samo što Čekinato ima na travi bilans 2-6 i teško da će stići među osam najboljih.

I Laslo Đere je u ovom delu kostura, ali je i njemu šljaka daleko draža podloga. Albert Ramos Vinolas je na tri poslednja turnira u sezoni ispao u prvom kolu. Jirži Veseli se od februara nijednom nije probio do trećeg kola bilo kojeg takmičenja, mada sa dva plasmana u četvrto kolo Vimbldona mogao bi da iznenadi iz drugog plana.

POLUFINALE

Cicipas i Đoković na Rolan Garosu (©Reuters)

Po žrebu, trebalo bi da u polufinalu gledamo reprizu finala sa Rolan Garosa, Đoković – Cicipas.

Grku je najveći domet na Vimbldonu do sada četvrto kolo iz 2018, ali mogao bi da ima veliki problem već u prvom kolu. Dok je Grk odmarao od Pariza, njegov rival Fransis Tijafo je osvojio turnir u Notingemu i daleko spremniji, pripremljeniji za travu dočekuje start grend slema.

Opcija za polufinale je, po rejtingu, Roberto Bautista Agut, mada Španac nije u dobroj formi, a pokušaj da se u Haleu pripremi za London je loše prošao, jer je u prvom kolu ispao od Sebastijana Korde (2:0). Agut je jedan od malog broja Španaca koji dobro igraju na travi, poprilično je namučio Đokovića u polufinalu Vimbldona pre dve godine (3:1).

Agutu neće biti lako protiv Džona Milmana u prvom kolu. Australijanac je dva puta dolazio do trećeg kola grend slema u Engleskoj, a pre nekoliko dana je na Kvinsu došao do druge runde.

Denis Šapovalov se intenzivno pripremao za travu, u Štutgartu je pao na drugoj prepreci protiv Čilića, a potom na Kvinsu je došao do polufinala, gde je izgubio od Kamerona Norija. Od Kanađanina se uporno očekuje neki veliki proboj, da stigne u završnicu grend slema, međutim, jedno četvrtfinale na US openu je sve što je do sada uradio.

Rajli Opelka je momak koji bi mogao daleko da dođe. Iz prostog razloga što je Amerikanac jedan od tenisera sa najjačim servisom na ATP turu. I sada igra tenis života, došao je do 31. mesta na svetskoj listi. Istina, u Kvinsu je loše prošao, odmah je ispao, ali kod njega sve zavisi od servisa, ako krene da sipa „bombe“, a trava Vimbldona je rođena za to, mogao bi daleko da stigne. Momci sa razornim servisom su znali minulih godina do dođu do same završnice, kao Kevin Anderson ili Miloš Raonić, a da ne pominjemo neka ranija vremena, kada je i Goran Ivanišević uzeo trofej. Opelka je veliki poštovalac lika i dela Novaka Đokovića, ali do sada se nisu sastajali na terenu.

Australijanac Aleks de Minor zatvara krug igrača sa opipljivijim šansama da dođu do polufinala. Dobro je spreman za travu, u Kvinsu je stigao među četiri najbolja, gde ga je zaustavio Mateo Beretini. I De Minoru bi bilo prvi put da igra protiv Đokovića, ako bi se probio do polufinala.

FINALE

Sa finala sa Rodžerom Federom iz 2019. godine (©Reuters)

Zaista je teško proceniti čije su najveće šanse da dođe do finala iz drugog dela kostura. Danil Medvedev je drugi igrač sveta, ali dva puta treće kolo je najviše što je ostvario do sada na Vimbldonu. Pripremu za turnir je uradio na Majorki, gde će se danas boriti za plasman u finale, što znači da je popravio igru i na ovoj podlozi.

Rodžer Federer je uvek kandidat za finale, mada nikad nije došao na turnir u lošijem stanju nego sada. Niti ima igru kao pre, a nije mlađi nego što je bio, pogotovo nakon dve operacije i godinu dana odsustva s terena. A, da (ne) pominjemo podatak da je poslednji put pobedio Đokovića u finalu grend slema još 2007. godine!

Od svih ostalih igrača iz drugog dela žreba jedino još Marin Čilić zna kako je igrati finale Vimbldona. Zverev je najdalje došao do četvrtog kola, isto kao i Beretini, Karenjo Busta nikad nije prošao prvu rundu...

Nije turnir još ni počeo, sve je otvoreno kada je tenis u pitanju, pogotovo kada se igra na travi, što je daleko najkraći deo sezone. Ali, utisak je da je mnogo veća enimga ko će doći do finala iz drugog dela kostura. U prvom se sve „crta“ Novaku Đokoviću da projuri do odbrane pehara na Vimbldonu.