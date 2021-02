Dugo Španija traži naslednika Rafaela Nadala. Smenjivali su se mnogi na teniskim podlogama ne bi li odmenili najvećeg tenisera u istoriji Pirineja. Ali uglavnom bezuspešno, uz kratkotrajne bleske. Sada je red došao na Karlosa Alkaraza Garfiju. Tinejdžer iz varošice Palmar koji će 5. maja napuniti 18 godina, na startu Australijan opena pokazao je da bi možda mogao da bude taj. Smireno je poslao kući Holanđanina Botika van de Zandskupa (6:1, 6:4 6:4) i tako postao najmlađi teniser koji je prošao u drugo kolo turnira u Melburnu posle sedam godina i Tanasija Kokinakisa.

"Otkad sam ustao hvatala me je nervoza koja me nije popuštala ni tokom zagrevanja. Tek kada je počeo meč malo sam se opustio. Iznenadio sam se koliko sam dobro izneo svoj prvi meč na tri dobijena seta. Posle osvajanja drugog seta bilo mi je malo teško, na početku trećeg. Primetio sam da, kada smanjim intenzitet, to uzima danak", pričao je Alkaraz Garfia posle pobede.

Španski mediji su primetili da je sličan početak imao i Nadal 2003. godine. U prvom kolu debitantskog grend slema - Vimbldona - pobedio je Marija Ančića, tada 68. igrača na svetu, pa onda Britanca Lija Čajldsa, da bi ga tek u trećem kolu zaustavio tada 11. teniser na svetu Paradorn Sričapan... Zato su odmah krenula poređenja mladog Španca i Nadala s kojim je Alkaraz trenirao neposredno pred Australijan open.

"Gledam da pokupim od njega najbolje, odnosno intenzitet kojim trenira. Fokusiran je od prve do poslednje lopte. Ali, s druge strane, trudim se da ne slušam poređenja. Živim prilično daleko od svega toga što pričaju. Fokusiram se samo na sebe, a tu su i moja porodica i tim", dodao je mladi Španac o kome tenisku brigu vodi zemljak Huan Karlos Ferero, svetski broj 1 iz 2003. godine.

Ima veliku podršku i od Pabla Karenja Buste.

"Pablo mi je poput brata. Znam da ga imam ovde i da mi pomaže u svemu. Mnogo mi znači što je bio na tribinama i gledao moj meč", dodao je Alkaraz Garfija.

A da li će dodati još koju pobedu na Ozi openu biće poznato posle njegovog duela sa Mikaelom Imerom u drugom kolu...