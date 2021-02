Nemački teniser Aleksander Zverev počistio je Adrijana Manarina i plasirao se u četvrto kolo Australijan opena. Zverev nije prepustio Francuzu ni set (6:3, 6:3, 6:1). Na terenu je proveo sat i 46 minuta, ostavio je u utisak da bi što manje vremena voleo da provede pod australijskim suncem i zakazao je okršaj sa Dušanom Lajovićem u osmini finala prvog grend slema sezone.





Nastavio se trend velikog broja as servisa zbog brže podloge u Melburnu. Zverev je imao 19 as udaraca, napravio je 35 vinera, ali i 31 neiznuđenu grešku, koja ga je usporila i produžila mu boravak na terenu. Agresivno je napadao Zverev servis Manarina i to mu je donelo 12 brejk prilika od kojih je pet iskoristio.

U četvrto kolo Australijan opena plasirao se i Miloš Raonić, kanadski teniser crnogorskih korena. Raonić je u četiri seta nadigrao Mađara Martona Fučoviča (7:6, 5:7, 6:2, 6:2) i za prolaz u četvrtfinale igraće protiv Novaka Đokovića

Raonić je na terenu proveo više od tri sata, a veliki problem pravio mu je prvi servis. Mučio se kanadski teniser sa početnim udarcem, nekarakteristično za njega pogađao je svaki drugi servis. Dosta je rizikovao Raonić, pokušavao je da skrati poene i često je izlazio na mrežu. Pogodio je 47 vinera, ali je napravio ogromnih 49 neiznuđenih grešaka.

Aslan Karacev ne namerava da se oprostio od Melburna i Australije. Ovo je njegov turnir čuda. Ruski teniser je ostvario najbolji rezultat u karijeri prolaskom u četvrto kolo jednog grend slema, a da uspeh bude još veći, na putu do tog rezultata 114. teniser sveta eliminisao je Dijega Švarcmana. Karacev Argentincu nije prepustio ni set – 6:3, 6:3, 6:3.

Visok nivo igre održavao je tokom čitavog meča. Kod brejk lopti je bio maestralan, bilo da je on u poziciji da napravi brejk ili da ih spasava. U 5/6 situacija je koristio brejk lopte, 11 puta suočavao se mogućnošću da izgubi servis, a Švarcmanu je prepustio samo jedan gem. Rus će u četvrtom kolu igrati protiv Feliksa Alijasimea koji je kući poslao Denisa Šapovalova (7:5, 7:5, 6:3).

AUSTRALIJAN OPEN – 3. KOLO

Muškarci

Dimitrov - Karenjo- Busta 1:0 (6:0, 1:0, predaja Karenja-Buste)

Manarino - Zverev 0:3 (3:6, 3:6, 1:6)

Martinez - Lajović 1:3 (7:6, 5:7, 1:6, 4:6)

Karacev - Švarcman 3:0 (6:3, 6:3, 6:3)

Fučovič - Raonić 1:3 (6:7, 7:5, 2:6, 2:6)

Šapovalov - Alijasime 0:3 (5:7, 5:7, 3:6)

Tim - Kirjos 3:2 (4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4)

Đoković - Fric 3:2 (7:6, 6:4, 3:6, 4:6, 6:2)