ATP restart 10. avgusta u Vašingtonu?

Pre nekoliko dana održan je video sastanak od oko 400 učesnika, što tenisera, što čelnih ljudi ATP-a, a tema je bila, naravno nastavak sezone pauzirane još početkom marta zbog već poznatih problema. I, kako tvrdi Marka, iako je veliki deo onih najboljih, a iz prve ruke se zna da je "apstinirao" Novak Đoković, ignorisao raspravu, doneta je odluka o nastavku.

Kako piše španska Marka, Asocijacija teniskih profesionalaca je sinoć poslala dopis igračima u kojima se tvrdi da će se sezona nastaviti 10. avgusta na turniru u Vašingtonu.

Promenjeni kalendar takmičenja će biti objavljen kako se tvrdi, tokom ove sedmice. Po njemu, nakon Vašingtona sledi masters u Sinsinatiju koji bi se igrao u Njujorku na Flašing medouzu, pa onda od poslednjeg dana avgusta US open. Zasad se ne pominju gledaoci na tribinama.

Nakon Severne Amerike teniski karavan bi se vratio u Evropu da se odradi deo izgubljene sezone na šljaci mastersima u Rimu i Madridu, sa završnicom na Rolan Garosu.

Važna vest je da će u potpunosti izbrisati oktobarski deo sezone na tvrdim terenima u Aziji, te tako otpada npr. masters u Šangaju i veliki turniri u Pekingu i Tokiju, a da će se umesto toga takmičiti po Starom kontinentu u Antverpenu, Stokholmu, Beču, Bazelu i Parizu. Plan je da se sezona zatvori klasično, to jest na završnom mastersu u Londonu od 15. do 22. novembra.

Zbog suženog kalendara mnogi manji turniri će ostati bez ovogodišnjeg izdanja, pošto se ide na to da se odigraju oni najznačajniji.

Možda i najvažnije od svega je da igrači u Vašingtonu neće morati da idu u sada obavezni karantin, te se isti očekuje i na potonjem Sinsinatiju i US Openu, što otvara mogućnost da se tamo pojave i oni najbolji, iako je velilki deo njih, predvođeni Novakom Đokovićem i Rafelom Nadalom, a podršku su im iz Beograda prošle sedmice pružili Dominik Tim i Aleksander Zverev, rekao da su šanse za to "tanke". Razlog su preoštre karantinske mere (svi igrači stacionirani u hotelu na aerodromu i to praktično dva meseca zbog karantina na ulasku i na izlasku, testovi na kovid 19 dva puta dnevno, samo jedan član stručnog štaba, prazne tribine...).