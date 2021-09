Uzeo mu je set u četvrtfinalu Rolan Garosa, pa u finalu Vimbldona, zatim i u četvrtfinalu Ju-Es Opena. I svaki put je izgubio. Mateo Beretini može da bude ponosan na otpor koji je pružio u ovogodišnjim sudarima sa Novakom Đokovićem, ali mora da prizna – Srbin je jednostavno bolji. Toliko bolji da se nekad čini nemoguće pobediti ga.

Prvenstveno zato što je Đoković energetski i mentalno na sasvim drugom nivou.

“Ne daje ti lake poene. Svaki moraš da zaradiš, da se znojiš do kraja. Ne mislim da sam u finišu igrao gore nego u prvom setu, samo sam bio malo umorniji, a to ne bih bio u duelima sa drugim teniserima“, rekao je Beretini posle Novakove pobede od 3:1, po setovima 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

Pojasnio je Italijan na šta misli.

“Osećao sam se sjajno posle prvog seta. Protiv bilo kog drugog tenisera, rekao bih sebi: ’Ok, sad idemo, i on je umoran, nastavljamo s ovom energijom...’ Ali njega jednostavno nije briga. On se hrani energijom iz seta koji je izgubio. To je uradio i na Vimbldonu. On je navikao na to“.

Kad je ostao sam sa novinarima iz Italije, još detaljnije je Beretini pričao o Novakovoj psihičkoj supremaciji.

“Ključ je da budeš spreman za maksimalne fizičke i psihičke napore u četiri ili pet setova, a do sada niko nije uspeo u tome. Ima nas osam milijardi i niko nije uspeo. On je tenis doveo na nivo halucinacije. Čak i kad izgleda da se Đoković naljutio on je u svom raspoloženju, to je nešto što je stvorio tokom vremena i što ti osećaš sa druge strane mreže. Sa fizičke strane, osećam da mogu da igram na visokom nivou, ali on kao da se ne znoji. Kao da ti poručuje: ’OK, hajde sad, umori se. Meni je svejedno, ja mogu da ostanem ovde tri, četiri dana’. Možda se i on umori, nadam se da se umori, ali takav je osećaj kad igraš protiv njega“.

Nije takav, bar ne za Beretinija, ni kad su preko puta Rodžer Federer ili Rafael Nadal. Ali ne želi Italijan da ulazi previše u debatu o tome ko je najbolji svih vremena.

“Teško pitanje, jer tu su i vlastita mišljenja, a tu je i statistika. Samo znam da preživljavamo nešto što se nije dešavalo poslednjih godina. Ako gledamo samo statistiku, samo brojke, on (Novak) radi nešto što oni (Rodžer i Rafa) nisu. Ali svako ima pravo da izabere svog favorita. Neko će i dalje da kaže da su Mekinro ili Sampras ili Agasi bili bolji od njega. To je lični osećaj, to je lepota sporta. Na primer, za mene je Lebron bolji od Majkla Džordana... Poredićemo ih kad završe karijere. Ne bih da biram“.