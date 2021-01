Godina velikih očekivanja. Godina u kojoj bi maltene svi aduti u raspravama ko je najveći svih vremena mogli da prevagnu na stranu Novaka Đokovića.

Ako Rodžer Federer ni u 40. godini nema nameru da stane, da okači reket o klin, ako i dalje ima žar da makar brani preostale rekorde, onda Novak Đoković ima još veću strast, glad da sve te rekorde poruši, da sagradi nove, sa svojim potpisom na njima.

Nova, 2021. godina počeće izmenjenim kalendarom u odnosu na sve dosadašnje, korona i dalje „maltretira“ tenisere, pa će omiljeni Đokovićev grend slem Australijan open početi 8. februara. Naredna godina biće vrlo sadržajna, ako bude mogla normalno da se igra, pa će i Novak imati u njoj četiri velika cilja kojima će težiti, da se još jednom potvrdi kao najbolji na svetu, kao živa teniska legenda.

NEDELJE NA TRONU

Prvi cilj je ujedno najbliži i najlakši. Ako se ne dogodi neko potpuno čudo Đoković će 8. marta ući u istoriju tenisa kao najdugovečniji broj 1 otkako postoji ATP lista.

Trenutni rekorder je Rodžer Federer, koji je u karijeri skupio 310 nedelja na tronu. Matematika kaže da je Đoković osigurao 309 sedmica na prvom mestu, ali to je kada se u obzir uzme najgori mogući scenario, da mu rezultati do tada nikako ne ide na ruku. Međutim, realnost je da će Novak sigurno preskočiti Švajcarca početkom marta i da će onda početi da podiže taj rekord, koji ko zna kada će biti oboren.

Nedelje na tronu su jedan od argumenata kada se vode polemike oko toga ko je najbolji svih vremena, a Đoković će sasvim sigurno da i taj adut izbije iz ruke onima koji favorizuju Federera.

GREND SLEMOVI

Prošla sezona je bila skromna za Novakov renome, kada se računaju grend slemovi. Osvojio je Australijan open, što mu je 17. „mejdžor“ u karijeri, ali je imao peh što se Vimbldon, na kojem je trebalo da brani titulu, nije igrao zbog korona virusa.

Na US Openu, gde je bio izraziti favorit, jer Rafael Nadal nije ni igrao, Novak je eliminisan za „zelenim stolom“ zbog bizarnog incidenta, kada je lopticom pogodio linijskog sudiju. Na Rolan Garosu je došao do finala i kada se očekivao epski obračun sa Nadalom, Đoković je doživeo totalni antiklimaks i jedan od najubedljivijih poraza u grend slem finalima.

Uoči nove sezone grend slem tabela glasi: Federer i Nadal imaju po 20 trofeja, Đoković 17. Isto tako, računa se da je srpski as favorit u Australiji i na Vimbldonu, po svoj logici bi trebalo i na US openu, ali tamo Novak nije imao toliko uspeha, iako mu svi uslovi potpuno odgovaraju. Na Rolan Garosu apsolutni favorit je Nadal. Samo na Vimbldonu bi Federer možda mogao do pehara, zato je i odustao od Melburna, a sigurno se neće „prljati“ na šljaci ni ove godine, da bi se fokusirao na London.

Nikako ne bi trebalo zaboraviti ni Dominika Tima, koji je probio led, osvojio prvi grend slem u karijeri, a osim Vimbldona, pokazao je na sva tri ostala najveća turnira da može da se bori za trofej.

Đoković je najavio da je ušao u godine kada će se fokusirati na grend slemove i nema dileme da će ovo biti ta godina kada će promeniti kurs u karijeri. Iako je srpski as najmanje izranjavan povredama od trojice najvećih, ni on ne postaje mlađi kako vreme odmiče. Zato će mu fokus da biti da u narednoj godini uzme makar dva grend slema i time se dodatno primakne najvećim rivalima i u toj trci. Sa dva „mejdžora“ u 2021. Đoković bi imao realne šanse da u godini nakon toga stige makar Federera.

OLIMPIJSKE IGRE

Takmičenje koje će definitivno imati ove godine poseban značaj za najbolje tenisere današnjice, a posebno za Novaka Đokovića i Rodžera Federera. Srpskog asa boli što nije uspeo do sada da se okiti zlatnom medaljom na Olimpijskim igrama, ima u kolekciji samo bronzu iz Pekinga i ovo mu je možda i poslednja baš velika šansa da dođe i do tog velikog odličja.

Zlato sa Igara u singlu nema ni Rodžer Federer, pa je najavio i on da krenuti u poslednji juriš u Tokiju, da proba da svoju impresivnu kolekciju dostignuća obogati najsjajnijom medaljom.

Rafa Nadal ima zlato u trofejnoj sali, osvojio ga je 2008. u Pekingu, ali nema dileme da će učiniti sve da spreči dvojicu najvećih rivala da mu se pridruže na tom pijedestalu. Pomalo neverovatno, najtrofejniji igrač današnjice, kada su Igre u pitanju je Endi Marej, koji je bio olimpijski pobednik i u Londonu 2012. i u Riju četiri godine kasnije.

Ukoliko bi Novak Đoković osvojio zlato na Olimpijskim igrama – osvojio bi sve! Uzeo je u karijeri sve grend slemove, sve masters turnire, Dejvis kup, ATP Kup... Samo mu još kruna sa najveće smotre sportista nedostaje. Bilo bi to – savršenstvo!

TRON NA KRAJU GODINE

Ući će Novak Đoković u 2021. godinu kao teniski kralj. I to šesti put u karijeri. Samo još jedan igrač je uspeo da toliko puta sedi na tronu između dve sezone – Pit Sampras. Novakov idol.

Decembar 2021. mogao bi po jednoj stavci da uvede Đokovića u tenisku antologiju. Ako bi ponovo bio prvi na ATP listi na kraju sezone, bio bi mu to sedmi put u karijeri i bio bi apsolutni rekorder i u toj kategoriji, sam bi sedeo na tronu.

Rodžer Federer i Rafael Nadal su po pet puta bili najbolji teniseri sveta na kraju kalendarske godine.

Četiri su, dakle, velika cilja pred Novakom Đokovićem za narednu godinu. Navikao nas je samo na pobede, uspehe, rekorde, trofeje. Zato nam sva četiri deluju, kada je on u pitanju, dostižno. A, to samo govori koliko je veliki teniski kralj iz Srbije...