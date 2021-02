Godinama već teniski svet čeka nekog mladog lava da se umeša u trku Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića za status najvećeg u istoriji i bar malo im pomrsi planove. Grigor Dimitrov je trebalo da bude jedan od njih. I kada se saznalo da Federer neće igrati u Melburnu, a da se Đoković muči sa povredom trbušnog zida ponadali su se mnogi od onih kojima je trio fantastiko pojeo karijere da će konačno moći do prve grend slem titule...

Umesto toga, dobili smo čudo iz Vladikavkaza. Aslan Karacev, 27-godišnji momak koji je posle pandemije korona virusa bio na tek 253. mestu na ATP listi da bi se u međuvremeno probio do 114. pozicije, upravo je izborio plasman u polufinale Australijan Opena savladavši istina povređenog Dimitrova sa 2:6, 6:4, 6:1, 6:2!

Karacev je tako postao prvi teniser u “Open eri“ (od 1968. godine, prim.aut.) koji je na grend slem debiju stigao čak do polufinala. Pride, poslednjin igrač koji je do polufinala stigao sa gore pozicije na ATP listi bio je Goran Ivanišević 2001, ali on je tada već imao tri finala iza sebe no je te godine pao na 125. mesto. Samo da bi baš te 2001. i osvojio Vimbldon.

(1,55) Novak Đoković – Aleksandar Zverev (2,29)

Čini se da bi trofej ipak bio previše za Karaceva, koji je i samim plasmanom u polufinale zaradio 662.696 dolara, više nego u celoj dosadašnjoj karijeri (618.354). Postao je i prvi Rus u polufinalu grend slema još od Marata Safina 2005.

Sada čeka pobednika iz meča Novaka Đokovića i Aleksandere Zvereva, sasvim rasterećen, jer odavno je on nadmašio sva očekivanja koje je imao pred Melburn.

Do prvog grend slem nastupa nakon devet neuspešnih pokušaja da do glavnog žreba stigne preko kvalifikacija. A u Australiji je izbacio osmog nosioca Dijega Švarcmana, pa zatim posle dva seta minuta i 20. kosturaša Feliksa Ože Alijasima, sada i Dimitrova. Sve to iako je pre Australijan open imao samo jednu pobedu nad igračem iz TOP 50 na svetu, nijednu nad rivalom iz kruga 40 najboljih.

Od sledećeg ponedeljka biće sigurno među 50 na svetu, a iako i dalje nismo sigurni da ovo nije samo trenutni blesak najveća greška bilo koga u Melburnu bila bi da ga potceni.