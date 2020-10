Laslo Đere nastavlja mini-preporod na ATP 250 turniru na Sardiniji (šljaka na otvorenom, nagradni fond 251.345 evra) gde je danas stigao do polufinala. Pred njim je pao dvometraš iz Češke Republike, Jirži Veseli rezultatom 6:4 i 6:4, što znači da se naš as probio među četiri najbokja na turniru bez izgubljenog seta.

Srpski teniser je rano došao do prednosti, praktično na samom startu susreta i taj brejk viška uspeo je bez većih problema da sačuva do kraja seta. Upešan start meča dao mu je sigurnost u igru, koju je inače pokazivao prethodnih dana na ovom takmičenju. U drugom setu, barem u prvoj polovini srpski reprezentativac je igrao pomalo i ishitreno, jurivši taj brejk do kojeg je ipak stigao. I to iz prve prilike u petom setu. Kada se rešio tog problema zaigrao je odmah daleko stabilnije i sigurnije. Zanimljivo je da Đere pritom nije dao niti jednu berjk-priliku oponentu ceo meč.

As iz Sente deluje odlično na terenu, šljaka mu je omiljena podloga, uostalom na njoj je osvojio i jedini ATP trofej, prošle godine u Rio de Žaneiru, te možda može i da pokori Sardiniju. Naredni protivnik mu je pobednik drugog meča dana na turniru između Nemca Janika Hanfmana i domaćeg igrača, dobitnika specijalne pozicnice organizatora, Lorenca Musetija.

(1,22) DELBONIS - PETROVIĆ (3,80)

Ukoliko Danilo Petrović slavi danas protiv Federika Delbonisa u poslednjem susretu dana, srpski tenis će imati dva predsčvanika u polufinalu ovog takmilenja, na sreću na različitim polovinama žreba.