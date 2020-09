Pošto su prvog dana na teniske terene u Kvinsu izašla tri iskusna srpska predstavnika, završivši ga sa dve pobede (Đoković, Krajinović) i jednim porazom (Lajović), sada je vreme za nešto mlađi deo naše muške ekipe.

RASPORED MEČEVA 2. DANA US OPENA (-6 Č)

Na Terenu 8 treći meč drugog dana takmičenja na US openu igra Laslo Đere. As iz Sente ima dobru priliku da prođe u drugo kolo pošto mu je protivnik malo poznati Kristofer Okonel. Australijanac i srpski teniser su se do sada samo jednom sastali i to pre četiri godine u Banja Luci kada je Laci bio neumoljiv. I pored toga što je tada slavio, a i bolje je plasiran na ATP listi (81 - 116) nije postavljen za favorita, tako da bi ovde mogla da se uzme lepa kvota na njega. Ipak treba biti oprezan pošto je prošle sedmice Đere ispao lagano u prvom kolu kvalifikacija za Sinsinati masters. Ovaj meč bi mogao da potraje najmanje četiri seta.

Mlađani Beograđanin Miomoir Kecmanović, trenutno 47. na svetu ide na Đanulku Magera. Italijan iz San Rema je 80. reket sveta i nikada do sada nije izašao na megdan našem asu. Favorit je naravno naš Miša.

Očekivano, drugog dana njujorškog grend slema najviše pažnje skreću mečevi na centralnom terenu" Bili Džin King" teniskog kompleksa na Flašing Medouzu, najvećem nefudbalskom stadionu na svetu, velelepnom "Artur Ešu". Dan otvara bivši šampion, a sada rekonvalescent Endi Mari. Škot jednostavno ne želi da prizna poraz, to jest da fizički više nikada neće biti ono što je bio nakon što su mu propala oba kuka zbog čega je u više navrata operisan. Ljubav prema belom sportu ga vuče dalje, iako može mirne savesti da okači reket o klin pošto je osvojio tri grend slema i dva zlata na Olimpijskim igrama, popeo se i na prvo mesto svetske liste i to sve u vreme "velike trojke".

Prvi protivnik na njujorškom grend slemu mu je Jošihito Nišioka. Japanac je dugo na turu, poznato je ime, ali pre svega kao laka hrana za predatore. Trenutno je 49. na svetu, dok je Mari 115, ali je jasno ko je favorit. Mada, treba biti oprezan, te ovde preporučujemo da probate preokret na Japanca ili da će biti četiri i više seta.

Dan na Artur Ešu zatvara prošlogodišnji viceprvak, Danil Medvedev. Moskovljanin prvi put u karijeri ukršta rekete sa nezgodnim Federikom Delbonison, a Urugvajac je takav igrač koji svakome može da napravi probleme. Ipak, teško će nešto više od toga te se očekuje pobeda u tri koraka ruskog asa.

Drugi nosilac, Dominik Tim nakon slabog nastupa na Sinsinati matersu želi i sebi i svima da pokaže da je to bio samo loš dan, a nevina žrtva će biti Đume Munar. Katalonac je izašao iz Nadalove škole tenisa na Majorci, što znači da mu je igra profilisana za sporije podloge, pre svih šljaku. Brzi beton u Njujorku samo će pomoći Austrijancu da brzo obavi posao.

I Miloš Raonić večeras započinje US opena avanuturu. Nakon finala Sinsinatija u kojem je umalo svrgnuo Novaka Đokovića sa puno samopouzdanja ulazi u ovaj grend slem, te barem u početku valja očekivati njegove relativno lagane prolaske. Što verujemo da će se dogoiti protiv Leonarda Majera. Argentinac odavno nije onako opasan kao što je nekad bio i očekuje se da će mu Podgoričanin lalo stati na rep.

