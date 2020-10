Druga ili četvrta titula i prvi finalni neuspeh. To čeka Lasla Đerea i Marka Čekinata posle današnjeg finalnog obračuna na ATP Sardiniji (12.00), pošto srpski i italijanski teniser za sada ne znaju kako je to plasirati se u borbu za trofej i ne osvojiti ga.

Peti reket Srbije konačno se vratio u formu. U onu igru koja ga je pre godinu i po dana dovela do prve i za sada jedine ATP titule u Rio de Žaneiru. Serija vezanih povreda i bolesti učinili su svoje, te je naš as sa 27. pozicije došao u situaciju da se bori za opstanak u Top 100 na svetskoj lestvici. Trenutno je Đere 74. na svetu, a ukoliko pobedi Italijana napredovaće do 50. mesta, dok će u slučaju da izgubi od ponedeljka biti plasiran oko 60. pozicije.

Plasmanom u finale turnira na Sardiniji, nenametljivi momak iz Sente ozvaničio je povratak na staro. Na onog prepoznatljivog Lacija, koji je prikazao kvalitetan tenis tokom ATP 250 turnira i tek je u polufinalu izgubio prvi set, protiv supertaletovanog Italijana Lorenca Musetija.

Sa druge strane mreže, slična priča. Marko Čekinato je ove nedelje uživao u oživljavanju karijere na drugom po veličini ostrvu u Sredozemnom moru i danas bi da zapečati svoju četvrtu titulu u karijeri. Italijan je "pao sa šina" posle uspešne 2018. godine, u kojoj je čak pobedio Novaka Đokovića na putu do polufinala Rolan Garosa. Čekinato nije uspeo da nakalemi taj skalp i od tada je pao van ATP-ovih top 100.

Do polufinala je Marko stigao posle pobeda nad Amerikancem Tomijem Polom i Špancem Albertom Ramos-Vinjolasem, a tamo je srušio srpskog tenisera Danila Petrovića sa 6:1, 6:0.

Đere i Čekinato su do sada dva puta odmerili snage, a Italijan je slavio u oba navrata. Najpre na čelendžeru u Milanu 2016. sa 2:0 (6:4, 6:2), potom dve godine kasnije u Umagu u dva seta (6:4, 6:1).

