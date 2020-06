Đoković: Bio sam sumnjičav, ali sam srećan što će se igrati US Open

Bio je Rafael Nadal ubeđen da je teniska sezona gotova. Slično je mislio i Rodžer Federer. Smatrao je i Novak Đoković da neće biti uslova da se održe grend slem turniri ove godine, ali svu trojicu su događaji demantovali. Barem u najavi.

Teniska sezona bi trebalo da se nastavi 14. avgusta, a malo potom je planirano da se zaigra i US open, koji bi ove godine bio tek drugi grend slem turnir u sezoni.

„Izuzetno sam srećan i uzbuđen što vidim da će se organizovati turniri, pogotovo grend slemovi. Mislim da je mnogo ljudi bilo skeptično povodom toga, uključujući i mene, pogotovo prema turnirima u SAD. Ipak, mnogo mi je drago što će se takmičenja igrati. Nama profesionalcima nedostaju takmičenja i putovanja“, rekao je Đoković u emisiji Tenis Legends, gde je bio gost uz Matsa Vilandera i Aleksa Koreču.

Novak je istakao je da dobar vest što se tenis vraća „u život“, ali i dalje postoje logistički problemi zbog pandemije koji moraju da se reše.

„To posebno važi za igrače iz Južne Amerike, koji neće moći da putuju iz svojih zemalja. Nadam se da će se to promeniti, radi se na tome. Najgori scenario je da ostane sve kao do sada, ali ima vremena. Nadam se da će svaki igrač koji zaslužuje mesto na US openu imati priliku i da se na njemu takmiči“.

Po ovogodišnjem kalendaru, igraće se i Rolan Garos, ali nakon US opena.

„Drago mi je što su uspeli, jer znam koje su izazove organizatori imali. Sjajno je što ćemo ove godine imati i krov iznad Filip Šatrije stadiona. To su pozitivne stvari i tome se radujem. Uvek uživam kada igram u Parizu i jedva čekam da se vratim tamo“, poručio je Novak Đoković.

Srpski teniser je nastavio sa Adria Turom, koji se posle Beograda preselio u Zadar.