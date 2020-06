Tenisko leto 2020: Šta ga čeka i koliko bodova brani Novak Đoković

Nastavak ATP sezone je obnarodovan juče i ako sve bude kako je planirano, nastaviće se na turniru u Vašingtonu. Kraj preliminarnog produžetka nije, po svemu sudeći, ni kraj sezone, pošto će nastavak nastavka biti najavljen sredinom jula. Do tada, zna se da će se igrati od 14. avgusta do 4. oktobra kada je planirano da se odigra finale Rolan Garosa.

A to znači da će u veoma kratkom periodu biti upakovana dva grend slema (US open i Rolan Garos), tri mastersa (Sinsinati, Madrid i Rim), i po jedan turnir ATP kategorije 500 (Vašington) i 250 (Kicbil). Što opet, pored već pominjanih karantinskih uslova, koji će biti posebno oštri u Severnoj Americi, stvara ozbiljan problem igračima i njihovim timovima.

Jedan od onih koji bi imao pune ruke posla, ako se odluči uopšte da igra sve turnire je Novak Đoković. Prvi reket sveta će u tom slušaju, mada se već zna da će se teško odlučiti za nastup u Sinsinatiju i US openu, morati da brani pregršt bodova, ali i jednu titulu.

Situacija je sledeća... U Sinsinatiju ga je zaustavio Danil Medvedev u polufinalu te tu brani 360 poena, potom sledi US open, osmina finala i 180 bodova kada je predao meč Stenu Vavrinki, prethodno je u Rimu dogurao do finala, osvojio prvi set sa nulom, ali je onda Rafael Nadal preuzeo kontrolu te ga tu "čeka" 600, a na mastersu u Madridu čitavih 1.000 ATP poena. Na poslednjem planiranom turniru u ovom nastavku sezone, Rolan Garosu izgubio je ono kišno dvodnevno polufinale od Dominika Tima, te brani 720 bodova. A to daje ozbiljnu sumu od 2.860.

SVI TURNIRI NASTAVKA SEZONE I NOVAKOVI BODOVI ZA ODBRANU

14. avgust Vašington 500 (tvrda podloga) - /

22. avgust Sinsinati masters (tvrda podloga) - 360

31. avgust US Open (tvrda podloga) - 180

8. septembar Kicbil 250 (šljaka) - /

13. septembar Madrid masters (šljaka) - 1.000

20. septembar Rim masters (šljaka) - 600

27. septembar Rolan Garos (šljaka) - 720

Srećom, njegov najbliži rival i glavni, u suštini i jedini oponent koji bi mogao da mu preuzme status prvi reket sveta, Nadal ima još teži potencijalni raspored iako je prošle godine odigrao samo četiri turnira od ovih sedam koji ga čekaju predstojećeg poznog leta. No, brani čak tri titule, na US openu, Rolan Garosu i u Rimu, te polufinale u Madridu. Sveukupno čak 5.360 poena!

Pošto već zaostaje za našim asom 370 bodova, jasno je da će ga teško "uhvatiti" te možemo odmah dodati tih devet sedmica na sadašnji konto od 282. To znači da će "pasti" Pit Sampras sa 286 nedelja na vrhu ATP liste, dok će se lideru večne liste, Rodžeru Federeru (310) značajno približiti. Ako ostane do kraja ovog nastavka tu gde jeste, brojaće do 291. S obizrom da pritom Švajcarac zbog problema sa kolenom neće igrati do 2021, ni on neće moći da ugrozi Đokovića na prvoj poziciji svetske liste. Mada teško da je tako nešto i planira do kraja karijere...

Treba ipak imati na umu da i Rafa i Nole verovatno neće preko Atlantika ove godine, te bi to mogli da iskoriste oni nešto slabije plasirani na ATP listi, pre svih Tim, ali i Medvedev, Stefanos Cicipas, Aleklasander Zverev. Ukoliko se odluče za"pun program" i tako akumuliraju veliki broj bodova, što bi ima bilo dodatno olakšano izostankom najboljih. A to je već računica koju ćemo morati da radimo u hodu, kada se tenis i definitivno vrati.

Dobra stvar je, barem tako trvdi španska Marka, da onima koji odbiju učešće na turnirima po svemu sudeći neće biti oduzimani bodovi.