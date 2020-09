Početkom 2020. tim Novaka Đokovića je ostao bez jednog, važnog šrafa nakon tri godine saradnje pošto je iz njega otišao Krejg Ošones. Javnosti sigurno najmanje poznati član ove pobedničke ekipe, a u pitanju je stručnjak za statistiku i analitiku u belom sportu koji je ummnogome pomogao našem asu da promeni detalje u igri koji su ga učinili još ubitačnijim.

O razlozima rastanka, ali i vremenu provedenom u timu Đokovića, Ošonesi je govorio za austrijski Spox.

“Bile su to divne tri godine! Sa Novakom sam radio analize pre i posle meča, da li lično ili bi mu ih poslao. Najbližu saradnju sam imao sa Marjanom Vajdom, nas dvojica smo uvek raspravljali šta bi trebalo da pokažemo Đokoviću, da li u vidu podataka ili videa. Bila je to luda vožnja! Pre svega zato što je Novak u to vreme ima velikih problema, prvo sa povredom lakta tokom 2017, pa je onda usledio i težak povratak 2018. Ali je tada do kraja godine uspeo da se katapultira sa 22. na prvu poziciju, a narede sezone je odigrao pakleno. Bilo je uspona i padova, ali je sve u svemu bilo zabavno”, prisetio se čuveni satističar.

Tim koji dobija se obično ne menja, ali u slučaju Krejga Ošonesija to pravilo nije ispoštovano.

“Razlog mog odlaska je Goran Ivanišević koji je došao, da tako kažem, kao novi glavni trener. On ima mnogo manje iskustva sa analitikom i možda joj ne veruje toliko. Na kraju, nije mu ni trebala. Ali, on je šef parade i ja to moram da poštujem.”

Ošonesi naravno nije imao problema da nađe novi angažman te trenutno sarađuje sa Italijanom iz Top 10, Mateom Beretinijem i sve boljim Nemcem Jan-Lenardom Štrufom. Tri godine provedene kraj skuta najboljeg dale su mu uvid U to kako ovaj razmišlja i kako se drži na vrhu.

“Novak je neverovatno ljubopitljiv i znatiželjan, želi sve da zna! Sećam se razgovora kada me je pita kako da popravi retern. Svi mi znamo da ima najbolji retern u istoriji i da je prvi teniser sveta, ali i dalje ima glad za znanjem i poriv da napreduje. Uvek je spreman za analizu tenisa uopšte, ali pre svega narednog protivnika. Njegova želja da pročisti i usavrši igru podigla ga je na viši nivo. Veoma impresivno.”

O detaljima igre u kojima je, za njegovog vakata Đoković napredovao, Ošonesi kaže:

“Poslednjih godina njegive odluke na terenu su postale još bolje. Postao je i disciplinovaniji u igri i uvek vraća tu još jednu lopticu. AS to je krucijalno, naročito na šljaci. Voiše se ne događa da pobedi saog sebe, i veoma retko dozvoljava protivnicima lak poen. Oseća im takođe snage i slabosti i to koristi. Druge servise sada više plasira u forhend protivnika kao element iznenađenja, a i ta serva mu je sada brža, pošto je smanjio korišćenje tzv. kik-servisa”

2015 #USOpen Final: #Djokovic d #Federer 64 57 64 64.

Novak saved 19/23 break points.

2ND Serve BP's

* Nole saved 10/11 ????

* Roger missed 3 returns

* Roger hit 29 backhands & only 20 forehands

* Roger only ended at the net once

Click ????then match.https://t.co/tKIPDwrjiR pic.twitter.com/DXSkCJu0B6 — Craig O'Shannessy (@BrainGameTennis) September 6, 2020

O favoritima za predstojeći Rolan Garos Ošonesi je više nego jasan, a to su Rafael Nadal i Novak Đoković.

“Biće ovo zanimljiv Rolan Garos jer su uslovi hladniji i biće više vedra, što nije idealno za Nadala. I pored toga je prvi favorit. Diskusija o pobednicima počinje od Rafe i Novaka, i nema druge priče dok neko od njih ne bude eliminisan. Uvek želim da moji igrači budu što dalje u žrebu od njih dvojice…”, zaključio je Ošonesi.