Dominik Tim kralj Dorćola

Borba za titulu šampiona regionalnog humanitarno -egzibicionog turnira Adria Toura, tačnije njegove prve stanice u srpskoj prestonici završena je trijumfom Dominika Tima. Nakon dva dana vrhunskih obračuna zasluženo se našao na vrhu pošto je u finalu slavio nad Filipom Krajinovićem sa 2:1, po setovima 4:3, 2:4 i 4:2. Pokazao je Austrijanac da nije slučajno uz Rafaela Nadala i Noleta najbolji na svetu na šljaci završivši tamičenje sa četiri trijumfa u isto toliko mečeva. Pokazao je i naš as plasmanom u finale u paklenoj konkurenciji da je spreman za velika dela i da će saradnja sa Jankom Tipsarevićem biti berićetna.

Prepuno gledalište centralnog terena TC Novak dočekalo je veliko finale. Ne baš veliko kao da je učestvovao u njemu domaćin turnira, Novak Đoković koji se koliko popodne pobedom, ali ne dovoljnom ubedljivom nad Aleksanderom Zverevim oprostio od publike rodnog grada, u suzama, ali sasvim dovoljno za ozbiljnu sportsku scenu.

Sa jedne strane treći reket sveta, sa druge treći Srbije. Ali po posebnim, “kovid 19” pravilima sa setovima do četiri osvojena gema i bez prednosti. A kada se ne igra tradicionalno, niko nije jasan favorit, iako je pre meča to svakako bio Dominik Tim.

Napeto je bilo od početka, iako je u pitanju egzibicija. Ponovo su teniseri pristupom igri i čak povremenim majstorijama pokazali, kao uostalom u oba dana takmičenja koliko im je nedostajala igra pred navijačima. A ovog prestoničkog vikenda belog sporta bilo ih je u hiljadama. Pružali su podršku svim učesnicima, sportski i domaćinski. I to nije ovaj puta fraza.

Momak iz Sombora je prvi imao priliku za brejk, ali nije iskoristio i to je bilo sve do taj-brejka koji je, kao i prvi set pripao Austrijancu i to ubedljivo. U prelomnim trenucima popularni Fića nije odigrao najbolje što ume. Ruku na srce to mu ni 26-godišnji bombarder iz Viner Nojštaa nije dozvolio.

Ponovo je prvi do brejk prilike u drugom setu došao naš as uspevši da je iskoristi za vođstvo od 3:1 i otvorena vrata da servis gemom izjednači. Međutim, nije uspeo, par grešaka i pritisak Tima su dali rezultate i vratili odmah egal u setu. Krajinovića je pritom počela da muči povreda desne ruke, te je čak i pozvao pomoć fizijatra na terenu.

Taj mali predah kao da ga je malo restartovao, te je u narednom gemu odigrao majstorski na servis dve godine mlađeg oponenta i uveo finale u odlučujući set.

Dok su teniseri privodili finale kraju, zlokobni oblaci su se polako navlačili na Ušće. Vetar sa Dunava je povremeno smetao igračima, ali nije imao uticaj na konačan rezultat. Vreme je srećom dozvolilo da se ova teniska bitka privede kraju u normalnim uslovima.

Poslednji set na turniru bolje je otvorio Austrijanac iskoristivši drugu od četiri vezane brejk-lopte. Vodila se ljuta bitka do kraja, imao je vremena Tim i za osvajanje poena u poslednjem gemu iz čuvenog tvinera. Dobio je veliki aplauz na otvorenoj sceni. Veliki majstor.

Nagradni fond turnira će otići u potpunosti u humanitarne svrhe po izboru učesnika.

Festival tenisa u režiji Novaka Đokovića nastavlja dalje već iduće sedmice i to u Zadru gde je direktor turnira njegov trener, Goran Ivanišević. Potom slede stanice u Banja Luci, Sarajevu i moguće na još nekoj lokaciji u regionu usled odustanka Crne Gore od domaćinstva. Naravno, na održavanje svih stanica Adria Tura uticaće virološka situacija.