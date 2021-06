Krenulo je rutinski. Iako je Novak Đoković izgubio prvi set, najviše zbog toga što nije uspevao da „brdo“ brejk šansi pretvori u poen, bilo je očigledno da je potrebno samo da najbolji teniser sveta uradi bolju „kalibraciju“ reketa i da će sve doći na svoje mesto.

Tako je i bilo, mladi Drejper nije znao šta ga je snašlo u tri naredna seta (3:1), pogotovo nije uspevao da uzme ni poen na Novakov prvi servis.

Srpski as je ispalio 25 asova u četiri seta, što nije baš tipično za njega. I to ga je posebno učinilo zadovoljnim.

„Bio mi je ovo jedan od najboljih mečeva kada je servis u pitanju. Mislim da sam izjednačio rekord koji sam ostvario početkom godine na Australijan openu, kada sam takođe imao 25 asova u četiri seta. Ne mogu da budem zadovoljniji ritmom, servisom. Trava je najbrža podloga u našem sportu i jako pomaže kada ostvarite mnogo „lakih“ poena servisom“, ocenio je Novak posle pobede.

Novinari su pitali Đokovića da li je tačno da mu je Drejperov otac Rodžer 2006. godine nudio britansko državljanstvo, što se pominjalo tada, pre 15 godina.

"Pročitao sam to negde. Ne znam ko je u to vreme razgovarao o potencijalnom državljanstvu sa mojim ocem, bio je neko iz Tenisskog saveza. I ja sam bio iznenađen kad sam pročitao da je to Džekov otac. Zanimljiva informacija. Ipak, nema šta tu mnogo da se kaže, bilo je to jako davno. Dobio sam ponudu, bilo je razgovora, ali je trajalo kratko, jer moji roditelji nisu želeli da idu iz Srbije iako je ponuda bila primamljiva ekonomski za jednog profesionalnog igrača".

U nedostatku pitanja za prvog tenisera sveta, novinari su pitali Đokovića za – Drejpera. Britance je posebno zanimalo kako mu izgleda njihova teniska nada.

„Drejperu čestitam na igri, igrao je dobro, uživao je u prvom nastupu na centralnom terenu na Vimbldonu. U prvom setu je bio na sjajnom nivoui bilo mi je potrebno malo vremena da uhvatim ritam. Nikada ranije nisam igrao protiv njega. On ima 19 godina, visok je, veoma snažan. Ima i prednost što je levoruk, a to igračima koji udaraju desnom rukom čini nelagodu, pogotovo na travi. Uz pomoć publike odlično je počeo meč. Jasno, posle toga sam podigao moj nivo tenisa i osećao sam da držim stvari pod kontrolom. Ako treba da kažem šta bi trebalo Drejper da popravi na terenu, onda je to kretanje, ali još je mlad i ima dosta prostora za napredak“, poručio je Novak Đoković.

Srpski as će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv pobednika duela Kevin Anderson – Marselo Tomas Barios.