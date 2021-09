Džon Mekinro važi za onaj soj ljudi koji uvek govori ono što misli. Otvoreno i bez ustručavanja. Ma koliko istina bila neprijatna, teška ili surova.

Zbog toga se reči jednog od najboljih tenisera svih vremena uvek prate s posebnom pažnjom. Za razliku od kritičara koji često traže dlaku u jajetu kako bi kritikovali Novaka Đokovića, osvajač sedam grend slem titula uvek je trezveno i realno govorio ne samo o najboljem teniseru sveta, već i svemu što se dešava u belom sportu. Zato je i te kako pozvan da govori o svemu što se dešavalo, sadašnjem momentu, ali i kakva je budućnost igre...

Dok se sve polako sprema za završnicu poslednjeg grend slema sezone, sve oči uprte su u Novaka Đokovića koji bi mogao da postane najtrofejniji teniser svih vremena (po broju grend slem titulama) ako uzme Ju Es Open, ujedno i postane jedini uz Roda Lejvera u open eri sa osvojenim kalendarskim slemom...

“Imao sam utisak tamo osamdesetih godina prošlog veka da je sport eksplodirao. Danas mi se čini da ljudi ni ne obraćaju više pažnju toliko, a mi zapravo gledamo trojicu najboljih svih vremena, sve u jednom dobu. Takmiče se jedan protiv drugog, osvajaju titule“, rekao je Mekinro u velikom intervjuu za Ekip i dodaje:

“Oni su među najboljim sportistima u poslednjih 100 godina. Ono što su Novak, Rodžer i Rafa postigli je nezamislivo. I dalje ne mogu da verujem. Rodžer je toliko dobar, igrao je u takvoj formi u poznim godinama... Posle 2012. godine, kada je izgubio od Endija Marija na Olimpijskim igrama pošto je osvojio Vimbldon, dugo posle toga ništa nije uradio. Trenirao sam Miloša Raonića 2016. kada ga je dobio. Video sam ga kako pognute glave odlazi s terena u 35. godini života. Rekao sam sebi kako više ništa neće da osvoji. A onda je uzeo još tri grend slema (Australijan Open 2017. i 2018, plus Vimbldon 2017. godine), što je jedan od najvećih poduhvata svih vremena“.

Takođe ste veliki fan Rafe Nadala?

“Rafa... Za mene Džimi Konors je sinonim igrača koji se bori više od bilo koga. Nisam mogao ni da zamislim da neko može da igra toliko borbeno kao on. I da traje. Pitao sam se stalno kako to radi. Bukvalno sam se nekoliko puta pogledao u ogledao i pitao se: 'Kako mogu ja da igram kao Džimi Konors?' A onda dođe Rafa koji se bori na terenu više čak i od njega“.

Sada je na vrhuncu Novak Đoković?

“Kao što je Ivan Lendl došao malo posle Konorsa i mene, tako je Đoković stigao malo posle Rafe i Federera. Kao i oni, Novak je želeo da stekne takvo poštovanje publike i da bude prepoznat. To nije lako jer ne samo da su Rodžer i Rafa neverovatni igrači, već su i odlični momci, koje publika mnogo voli. Mogu da zamislim koliko je to bilo frustrirajuće za Novaka. Iskreno, jasno je svima da nije dovoljno poštovan“, zastao je Mekinro i nastavio:

“On je mašina, nikada nisam video nekog da se tako kreće na terenu, da ima takvu mentalnu snagu. Imao je onaj pad posle kojeg se činilo da će teško da se vrati. A on je zapravo uzeo još osam grend slemova pošto se vratio. Novak, Rafa i Rodžer rade sve ono što bih voleo da sam mogao i ja“.

Svi oni su trenutno na po 20 osvojenih grend slemova...

“Pored njih mojih sedam grend slem titula tako smrde, a-ha-ha. Pogledajte, Pit Sampras je 2002. osvojio Ju Es Open i zatim prestao da igra. I tada smo mislili da rekord od 14 gred slem titula nikada neće biti oboren. Verovatno se i on u nekom trenutku zapitao zašto je stao. U naše vreme, kada igrač prestane da igra sa 30 godina, može da bude srećan. Danas je granica pomerena na 40 godina, što je meni i dalje neverovatno. Ne znam ni sam kako oni to mogu da izdrže. Ne znam da li će iko moći da ih pretekne ni za narednih 100 godina. Čak ni u najluđim snovima“.

U ovom trenutku aktivan je samo Novak Đoković...

“Šokirao bih se ako ne osvoji još tri ili četiri grend slema. To mi je tako očigledno da će se desiti. Rodžer je jako dobar, ali će mu biti sve teže. Biće srećan ako bude uopšte mogao da ponovi igre iz prethodnih godina. Rafa je imao fantastičnu karijeru dosad i jako je motivisan, tako da niko ne sme da ga otpiše. Svakako mu neće biti lako. Novak će biti najbolji po broju titula, ali svako od njih ima svoj argument za priču – ko je najbolji svih vremena. Na kraju, sve je samo stvar perspektive i mišljenja“.

Šta vi mislite?

“Da svako ima svoj argument, a-ha-ha. Sve je kombinacija. Broj osvojenih titula je i te kako važan. I morate da pobeđujete da biste bili najbolji svih vremena. Ako neko igra fantastično, ali ne pobeđuje i ne osvaja trofeje... Apsolutno je jasno da Novak nije dovoljno cenjen. On je pametan, igra lepo. Da li je napet? Da. Da li igra lepo kao Federer. Ne. Da li je konstantan kao Nadal? Ne, ali ko može da postigne taj nivo? To je nemoguće. Pokušajte vi to, bar dva minuta. Potrebna je neverovatna mentalna snaga. Sve ono za šta se Novak zalaže i sve što radi, to je neverovatno. To je potrebno sportu, pogotovo sada. Rafa i Rodžer sada ne igraju, ali mi gubimo iz vida šta je sve Novak uradio. Svi nešto kukaju o tome kako Novak pobesni na mečevima. Pa šta?! Čovek je kao i svi mi. S pogrešnom osobom pričate o tome“, kaže čovek koji je tokom igračke karijere bio prepoznatljiv po svom temperamentu.

Ko će da nasledi ovu trojicu?

“Stefanos Cicipas, Denis Šapovalov, Feliks Ože Alijasim, Saša Zverev, Danil Medvedev... Kao i svi oni koji tek dolaze. Svi oni mogu da osvoje poneki grend slem, ali nikad se ne zna. Kada me pitate danas ko je favorit, Novak ili neko od njih, uvek bih rekao Novak. Ali, svakako će doći u jednom trenutku momenat kada će oni početi da ga pobeđuju. Iskreno, ne vidim ko bi u budućnosti mogao da osvoji 20 grend slemova kao on“.

Koga najviše pratite?

“Moj favorit je Medvedev. Uvek mogu da kažem šta će da odigra i kako razmišlja. Njegova igra je poput partije šaha. On igra i analizira. Njegov stil igre je potpuno drugačiji od svega što bih, na primer, ja uradio, ali mi je potpuno interesantno da ga gledam. Nikada nisam video da neko s njegovom visinom od 198 centimetara juri tako po terenu i kreće se kao on. Ali ima i on svojih problema jer ne može da završi poene na mreži“.