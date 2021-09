Rodžer Federer i Rafael Nadal su još tu, ali malo je onih koji veruju da će u smiraj karijera uspeti da pomrse plan Novaka Đokovića da ostane zapisan u sportskim almanasima kao najbolji u istoriji tenisa. Još manje je onih koji veruju da bi bi Novakov put ka zvezdama mogao da zaustavi neko iz mlađe garde, ali Aleksander Zverev se nada da bi baš on mogao da preuzme ulogu Đokovićevog prvog izazivača.

Optimizam crpi iz velikog preokreta na Olimpijskim igrama u Tokiju, kada je posle lako izgubljenog prvog seta i brejka zaostatka u drugom uspeo da priredi neverovatno iznenađenje i Đokovića izbaci u polufinalu dobivši 10 od poslednjih 11 gemova. U finalu je zatim pobedio i Karena Hačanova i osvojio najveći pehar u karijeri. Još ide na spavanje sa tom zlatnom medaljom.

Potom je bio najbolji i u Sinsinatiju, a na Otvorenom prvenstvu SAD je do sada izgubio samo jedan set. Sada se nada se da će olimpijskom zlatu sada pridodati i prvu grend slem titulu, nakon što je prošle godine, baš u finalu Ju-Es Opena, posle vođstva od 2:0 protiv Dominika Tima izgubio u taj brejku petog seta. Dva poena su mu falila.

Ovog puta, čini se da Novaka zaista čeka preozbiljan zadatak. Čast Danilu Medvedevu ili Stefanosu Cicipasu, ali 24-godišnji Saša Zverev trenutno izgleda kao teniser koji je najbliži nivou mentalne snage potrebne da bi se izdržao Đokovićev višesatni dril. Zverev je nanizao već 16 pobeda, još otkako je izgubio od Feliksa Ože-Alijasima na Vimbldonu. Ali potencijalna 17. možda će biti zahtevnija nego svih 16 prethodnih, bez obzira na to što je u toj seriji bila i olimpijski trijumf nad Đokovićem.

Aleksander Zverev (©Reuters)

U Tokiju se Đokovićeva igra jednostavno raspala. Slučaj redak poput Halejeve komete. Ali još ređa je i šansa da se osvoji kalendarski grend slem, odnosno sva četiri najveća teniska turnira u sezoni. Niko se posle Roda Lejvera još davne 1969. godine nije izborio za takvu privilegiju. I ma koliko Đoković bio psihički jak osetiće i on težinu ovog skoro pa naučno-fantastičnog poduhvata.

Imaće verovatno i njujoršku publiku protiv sebe, mada i ona kao da polako odustaje od antagonizma i počinje da shvata da pred sobom ima živu legendu u jurišu na planinu od izazova.

Ako neko može da ga iznese – onda je to baš Novak. Tri puta je već na ovom Ju-Es Openu gubio prvi set (Nišikori, Bruksbi, Beretini), tri puta se vraćao i na kraju komforne pobede slavio prstom na uvetu poručujući publici da niko ne može da ga zaustavi u nameri.

I on ima sopstvenu trijumfalnu seriju kojom plaši protivnike. Na grend slem turnirima je nanizao 25 pobeda. Rekordni, 21. grend slem skoro sigurno će osvojiti taman i da ne uspe u Njujorku, ali šampioni poput Đokovića ne ostavljaju za sutra ono što mogu da urade danas. Da je tako, ne bi bili ovo što jesu. Uostalom, bilo bi mnogo simbolike kada bi Đoković nadmašio Federera i Nadala po broju grend slem titula baš tako što bi uradio nešto što nikome nije pošlo za rukom pune 52 godine.

“Ove godine izgleda kao da niko ne može da ga pobedi u velikom meču, ne na grend slemu. Ja sam ga prvi savladao u veoma velikom meču ove godine. I to ti daje nešto”, rekao je Zverev ubeđujući samog sebe da može da ponovi odličnu igru sa meča u Tokiju.

01.05: (1,35) Đoković – Zverev (3,20)

Ovaj u Njujorku će biti njihov jubilarni, 10. okršaj, Đoković vodi sa 6:3, 5:2 kad su se susretali na tvrdoj podlozi. Pre tog ponora u polufinalu Igara vezao je Novak pet pobeda nad Zverevim.

Međutim, ono što će biti najveća Đokovićeva prednost je upravo ta nekad kao led hladna, a nekad kao lava vrela glava, navikla da se bori sa najjačim rivalima i 20.000 ljudi na tribinama. Zverev tek treba da iskorači na taj nivo. Jeste on upisao 34 pobede na 74 sudara (45,9 odsto) sa TOP 10 igračima, ali nijedan od njih nije zabeležio kada se igralo na tri dobijena seta! Na grend slem turnirima poražavajući učinak – 12 mečeva i 12 poraza!

A svi znamo koliko Novak voli da se igra sa samopouzdanjem rivala kada se uđe u četvrti ili peti set.

“Prvo ti odseče noge, potom ti isisa dušu”, plastično je objasnio Endi Rodik.

Đokovićev zadatak je da stvari ponovo postavi na svoje mesto. Da zaboravi na Tokio, na tih nekoliko sati i na istorijsku šansu da prigrli kalendarski grend slem. Da pokaže Zverevu da je i dalje samo izazivač, ne i ravnopravan takmac, posebno ne kad se igra na tri dobijena seta.

Jer glavni izazivač Novaku Đokoviću je sam Novak Đoković. I kada on igra svoj najbolji igru, lepo je to opisao Mateo Beretini, to nije tenis, to je halucinacija.