Rolan Garos praktično još nije počeo, mada se igraju kvalifikacije, a organiozatori već imaju pune ruke posle. Pre svega oko održavanje pandemijskih mera pod kontrolom.

No, prekjuče su već, čini se napravili ozbiljnu grešku koja bi mogla potencijalno skupo da ih košta. Naime, odlučili su da posle višesatnog većanja ipak izbace sarajevskog tenisera sa prebivalištem u Beogradu, Damira Džumhura iako ni on ni njegov trener nisu bili pozitivni. Zapravo, naš priznati stručnjak je bio na granici između pozitivnog i negativnog što je on objasnio time da je preležao virus korona u junu.

Kada im je objavljeno da su diskvalifikovani, oni su tražili još jedan test ne bi li se dokazalo da je ovaj prethodni pogrešio, što u suštini nije retko. Ali, nisu im uvažili molbu. Pošto se situacija zakuvala, Džumhur i Popović su obećali organizatorima pariskog grend slema da će tražiti zadovoljenje na sudu ako testovi u našoj prestonici budu negativni.

Naravno, Popović je to odmah uradio po sletanju u BeogRad, i to sa uzorcima iz grla i nosa i oba su bila negativna. Ali su takođe pokazala da je pun antitela, što je dokaz da je zasita prelešao ovaj prokleti virus. Sasvim dovoljno dokaza da se pravda potraži na sudu.

"To je skandal! Strašno smo iznervirani i potražićemo pravdu na sudu", izjavio je srpski stručnjak za francuski Ekip, "Advokat je već preuzeo slučaj i ovo čemo im papreno naplatiti! Siguran sam da ćemo pobediti na sudu, ali sam i dalje užasno ljut".

Momak iz Sarajeva inekadašnji trener Iva Karlovića, Filipa Krajinovića, Olge Danilović, Andree Petković i Maleka Džazirija očigledno ne žele da ova diskvalifikacija prođe bez kakve-takve kompenzacije. Videćemo kako će im to proći. Džumhur inače već godinama živi u Beogradu, a baza mu je TC Novak na Dorćolu gde je u junu bio jedan od učesnika na Đokovićevom Adria Touru.