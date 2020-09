Jedan od naših najboljih i najuspešnijih teniskih trenera Petar Popović glavni je "krivac" za diskvalifikaciju Damira Džiumhura, jednog od pet nesretnika koji su juče dobili "šut kartu" sa Rolan Garosa zbog pozitivnih testova na virus korona. Jer da on nije bio pozitivan, Sarajlija sa prebivalištem u Beogradu bi imao priliku da zaigra kvalifikacije koje su danas počele.

Očajan i besan, Novosađanin je za L'Ekip otkrio šta se to događalo tokom jučerašnjeg dana kada je pet igrača prijavljenih za kvalifikacije diskvalifikovano, a među njima i naš Peđa Krstin. Takođe zbog trenera.

"Damir uopšte nije pozitivan, moj test je pokazao da sam na granici između pozitivnog i negativnog. Tokom poslednjih mesec i po imao sam između 20 i 25 testova i svi su bili negativni. Ali pošto sam imao virus korona pre dva i po meseca, imam antitela.", objašnjava nekadašnji trener Iva Karlovića, Filipa Krajinovića, Olge Danilović, Andree Pretković i Maleka Džazirija, "Ovdašnji doktor mi je rekao da sam na granici i da moraju nekoliko sati da odlučuju šta će. To su stvarno i učinili, ali mi nisu uradili drugi test za sve to vreme. Smatram da je to ozbiljna greška, jer nam nisu dali prliku da se proverimo. Želeo sam da mi drugi uzorak uzmu iz nosa, pošto sam ubeđen 99,9 % da nisam više zarazan!"

I pored svega toga, organizatori i medicinski tim su ostali tvrda srca i pokazali kapiju za pet igrača. Popović smatra da se to ne bi dogodilo da su u pitanju neke od zvezda.

"Žao mi je Damira, odlično se pripremio za Rolan Garos. Oduzeto mu je pravo da se takmiči, a to je po meni veliki skandal. Ružno je tako diskvalifikovati ga. Osećali smo se tako malo i slabo, takvo ponašanje prema nama je bilo nehumano. Siguran sam da se to isto dogodilo nekom značajnijem igraču, da bi on imao prava da dokaže da je loš test. Da je na našem mestu bio Rafael Nadal dali bi mu i drugi i treći test ako treba."

Pariski grend slem, na kojem titulu brani Rafael Nadal, ali ne i Ešli Barti pošto je odlučila da ostane izolovana u Australiji, već je počeo, a trenutno su u toku kvalifikacije. Takmičenje u glavnom žrebu kreće 27. septembra.