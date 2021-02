Kreće Rodžer Federer u poslednji juriš. Da proba još jednom, finalni put, da se obračuna sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom u velikoj trci za najboljeg svih vremena.

Španac je stigao Švajcarca po broju osvojenih grend slemova, sad obojica imaju po 20, dok će Đoković gotovo sigurno u martu oboriti Federerov rekord po broju nedelja na teniskom tronu. Tako da će malo šta od tih najvećih rezultata ostati u Rodžerovim rukama.

Zbog problema sa kolenom Federer nije igrao od Australijan opena prošle godine, ali sada je svečano najavio povratak na teren. Za medije u domovini rekao je da će ponovo zaigrati u martu, a prva stanica biće mu Doha.

„Želja mi je bila da se vratim na Australijan openu, ali nažalost to je bilo prerano za moje koleno. Pogodilo me što neću moći da igram tamo, jer mi je to jedan od omiljenih turnira. Zato sam odlučio da najpre zaigram na nekom manjem takmičenju, jer nisam još sto odsto spreman i gde neće biti toliko stresno“, rekao je Federer.

A, taj turnir koji je izabrao počeće 8. marta u Dohi.

Neobični novitet koji je Rodžer najavio je da će igrati na šljaci, iako je godinama izbegavao taj deo sezone.

„Probaću da igram ove godine i na šljaci. Sve najbitnije turnire. Naravno, uz Hale, Vimbldon, Olimpijske igre i US open kasnije. Želim da ponovo pobeđujem i spreman sam da krenem tim dugim i teškim putem“, poručio je Federer.

Biće to uzbudljiva godina, prepuna velikih takmičenja, koji će dati nove argumente u raspravama ko je najveći svih vremena. Nije malo onih koji misle da će ovo biti i poslednja Federerova sezona...