Fabio Fonjini je u singlu nadigrao Benou Pera i doveo Italijane nadomak plasmana u polufinale. Fonjini je u dva seta (6:1, 7:6) bio bolji od Francuza i tako nije dozvolio da mu se desi novi poraz u singlu, kao na startu turnira kada je podbacio protiv Austrijanca Novaka. Italijanima će za prolaz dalje biti dovoljan još jedan trijumf u okršaju sa Francuzima.

U uvodnim gemovima Benoa Per i Fabio Fonjini bili su sigurni. Dva sjajna servis gema i potom očajan za Francuza. Nije morao Fonjini čestito ni da udari lopticu. Napravio je temperamenti Per četiri servis greške i poklonio gem rivalu. Od tog trenutka raspala se igra Pera. Nije postojao na terenu.

Izbacio je sebe iz ritma, nizao je neiznuđene greške i povratka nije bilo. Ostao je Per na tom prvom gemu, a Fonjiniju je bilo dovoljno da vraća lopticu u polje. Izdao je servis Francuza. Napravio je šest duplih grešaka i ostao bez osvojenog poena na drugi servis.





Kontraritam prelio se i na drugi set. U trenutku kada je Fonjini stigao do 3:0, delovalo je da će bez većih poteškoća privesti meč kraju. Ali, to nije bio slučaj. Poznati su i Fonjini i Per kao igrači koji poprilično osciliraju od meča do meča, ali i unutar jednog susreta. Od sjaja do očaja i što je za Italijana najbitnije bilo je i ono nazad. Ispustio je dva vezana servis gema, vratio je Pera u život, ali mu se Francuz revanširao.

Ušao je drugi set u taj-brejk, a Benoa Per je popustio pod pritiskom. Razmenjivali su se mini-brejkovi, a Fabio Fonjini bio je prisebniji u završnici seta i doveo je Italijane na korak od plasmana u polufinale.