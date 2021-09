Rane iz Tokija i Njujorka bole i boleće još neko vreme, ali teniski karavan ide dalje, a na njegovom čelu je i dalje Novak Đoković, za kojeg sezona, kao i šansa da obara nove rekorde još nisu završene.

Iako je najbolji teniser sveta rekao u razočaranju da ne zna ni da li će ni gde će igrati do kraja godine, čini se da ipak Novak neće odložiti reket do januara, jer i te kako ima za šta da se bori u preostala dva meseca sezone.

Od velikih turnira na meniju su ostali masters u Indijan Velsu, koji nosi 1.000 bodova, kao i masters u Parizu (1.000), završni masters u Torinu (do 1.500), a Đoković bi mogao da zaigra i u Beču, gde je nastupio prošle godine (500 bodova), dok je Medvedev najavio da će zaigrati na dva turnira pred domaćom publikom, u Sankt Peterburgu (250) i Moskvi (250).

Igraće se do kraja godine još nekoliko manjih turnira (Sofija, Stokholm, Marselj, San Dijego), tako da je teoretski oko 5.000 bodova na meniju, ali je baš malo verovatno da će bilo Đoković, bilo Medvedev nastupiti na nekom od njih.

Trenutno na ATP listi Novak ima 1.353 boda više od Danila, tako da mu je prvo mesto i te kako ugroženo, pogotovo ako ruski as, kao što je to svojevremeno uradio Endi Mari, kada je po svaku cenu jurio prvo mesto, odjednom krene da igra na maltene svim raspoloživim turnirima. Prvi sledeće veliko takmičenje je Indijan Vels, koji će početi 7. oktobra, pa je sasvim realno da se za tri nedelje Đoković regeneriše i odluči da se bori do kraja za odbranu trona.

Jer, ima za šta Novak da se bori. Nisu ispucani svi izazovi za 2021. Srpski as ima jedinstvenu šansu da postane prvi čovek u istoriji tenisa koji je sedam puta bio najbolji na svetu na kraju sezone/godine. Sada deli tu titulu sa Pitom Samprasom, dečačkim idolom, koji je takođe šest puta 1. januar dočekao kao lider teniskog karavana.

Ne bi trebalo zanemariti ni poslednji, završni masters, koji će se ove godine igrati u Torinu, a na kojem može da se uzme najviše bodova. Šampion teoretski može i do 1.500 poena za ATP listu. Poslednjih sezona Đoković nekako bez dovoljno goriva je igrao na tom finalnom turniru i zvuči pomalo čudno da od 2015. godine nije tu podigao trofej. Na završnom mastersu su se kalili mladi lavovi, pa su ga osvajali Zverev, Cicipas, a prošle godine – Medvedev.

Prema nekim računicama, Novaku Đokoviću bi moglo da bude dovoljno da osvoji taj finalni turnir u Torinu, pa da odbrani poziciju broj jedan. Ali, to je samo matematika. Teško je prognozirati uopšte kakav će se srpski as vratiti na teren posle Njujorka, koliko će biti raspoložen za igru i veliku borbu, kao i kako će grend slem pehar uticati na Medvedeva, da li će ga naoštriti da krene u poteru za prvim mestom ili ga zaustaviti zadovoljština, što se često dešava igračima posle prvog velikog trofeja.

U svakom slučaju, trka za poziciju broj jedan na kraju 2021. sada je potpuno otvorena. A, Đoković je na pol-poziciji, ima solidnu prednost i šansu da još jedan rekord spakuje sebi u džep i fantastičnu godinu učini još impresivnijom.