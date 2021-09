Tron je na dohvat ruke. Apsolutni tron, teniski Olimp. Ali, na kojem bi od Njujorka moglo da bude mesto samo za jednog teniskog boga.

Novak Đoković se pobedom nad Aleksandrom Zverevim plasirao u finale US opena (3:2) i za titulu će igrati protiv Danila Medvedeva. Ali, to neće biti trofej kao ovih prethodnih 20 za koje je srpski as, najveći naš sportista svih vremena, takođe krvario. Biće to šansa da uđe u antologiju, da svoje ime ukleše u granit da je Najveći teniser sveta koji je ikada uzeo reket u ruke.

I baš tako će se Đoković i spremati za taj konačni obračun. Za tu šansu da pozlati sve što je do sada uradio u karijeri, a uradio je skoro kao niko nikada pre njega.

„Još jedan meč je ostao. Sve je na talonu. Hajde da i to ostvarimo. Igraću finale kao da mi je poslednji meč u karijeri“, rekao je Novak Đoković na terenu Artur Eš stadiona, samo što je odložio reket nakon pobede nad Zverevim.

Ni Federer, ni Nadal, ni Sampras, Agasi, Mekinro, Borg, Lendl... Niko od njih nije uspeo ono što je Novaku na dohvat reketa. Ali, opasni Medvedev je sa druge strane. Biće to meč koji će, bez dileme, gledati cela planeta, jer ne piše se istorija svakog dana.