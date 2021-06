Prošle godine Goran Ivanišević je izazvao salvu kritika i podsmeha svetske teniske javnosti kada je tvrdio da će Novak Đoković pregaziti Rafaela Nadala u finalu Rolan Garosa. Ovoga puta se on poslednji smejao.

Novak je u antologijskom meču bacio Nadala na kolena u polufinalu, a onda u velikom preokretu I Stefanosa Cicipasa u finalu. Ivanišević je u intrevjuu za tennismajors.com otkrio da je bilo bolje što su Đoković i Nadal sastali već u polufinalu.

“Već neko vreme pričam da je Novaku lakše da igra sa Nadalom u polufinalu. Bili smo u Beogradu kada je izašao žreb za Rolan Garos. Nije bio preterano srećan kada je video Rafu i Rodžera u svojoj polovini žreba, dok sam ja to priželjkivao. Rafa nikad nije izgubio finale u Parizu. Priprema i mentalitet u finalima su uvek specifični, a Rafa ima 13 titula na Garosu. To je sličan mentalitet onome koji Đoković ima u Melburnu”, započeo je priču slavni Hrvat.

Nije dobro počelo, ali se dobro završilo.

“Meč je počeo skoro identično kao onaj prošle godine, ali kada se Novak umalo vratio u prvom setu posle 0:5, znao sam da ćemo videti drugačiji meč nego pre godinu dana. Ono što se desilo u drugom, trećem i četvrtom setu…. Nikada nisam video nemoćnijeg Nadala na Rolan Garosu. Očekivao sam da Novak i pre završi treći set, ali sveukupno je njegov tenis bio savršen”.

Otkrio je Ivanišević i ključeve taktičke za pobedu u finalu.

“Prvo, bio je spreman da ostane na terenu i 20 sati ako je to potrebno za pobedu. U finalu prošle godine, Novak se nije pojavio. Pokušavao je da skraćuje poene. Ovoga puta je bio spreman da trči i trči. Mnogo se pričalo o uslovima koje u večernjem terminu ali ne verujem da je to imalo neki veliki uticaj. Za razliku od prošle godine, Novak se bolje snalazio sa Rafinim bekhend dijagonalama. One ga ovaj put nisu mučile. I bio je veoma fokusiran u završnicama poena. Protiv Rafe napadate i napadate, a onda usledi kontranapad i u nevolji ste. Ovoga puta je Novak verovao u svoje udarce čak i kada je promašivao. Rafa tu ništa nije mogao”.

Posle takvog polufinala nije bilo lako napuniti baterije za finale.

“Novak je neverovatan profesionalac. Da je izgubio finale, pobeda protiv Rafe mu ne bi ništa značila. Da, lep je osećaj pobediti Nadala na Rolan Garosu, ali to morate da zaboravite već posle sat vremena. Znali smo da će protiv Cicipasa biti jako teško. Igra sjajan tenis, mlad je i spreman. Kompletan teniser. Ima veoma dobar servis, fenomenalno se kreće, forhend mu je ubitačan, popravio je bekhend i nije stdljiv kad treba da napadne na mreži. Meni je omiljen kod mladih tenisera”.

Novak je servirao za prvi set a onda mu je zasmetalo sunce.

“Da, Novak često mora da nađe nekoga protiv koga će se boriti. To mu je potrebno, to ga pali. Ako nismo mi u loži, onda je to sunce. Ako nije sunce, onda su to oblaci a-ha-ha. Odigrao je taj gem loše kao i prve poene u tajbrejku. Vratio se, imao sjajan ritern na set lopti, ali je Cicipas pogodio forhend za koji možete samo da kažete ‘bravo’. Onda se Novak ugasio u drugom setu kao kad ugasite svetlo. Nisam bio zabrinut. Govorio sam da mu je potreban samo jedan set i da će pobediti ako osvoji treći. Mislio sam da će u četvrtom setu biti neizvesnije ali sam isto tako verovao da Cicipas neće imati šansu u petom. To se i dogodilo. Verovao sam, ne samo zbog Novakovog iskustva, već jer sam mislio da Cicipas ne igra toliko dobro da pobedi tri seta zaredom. Znao sam da Novak mora da se probudi i da može da okrene. U trećem setu se pojavio sa drugačijom energijom i ponašanjem. Nakon što je napravio brejk, preuzeo je meč u svoje ruke i više ga nije ispuštao. Mogao je peti set i lakše da osvoji kada je imao 4:2 i 15-40. Najčudnija stvar za mene je da je i na Australijan Openu i na Rolan Garosu titulu osvojio forhend volejem”.

Mnogi se pitaju šta je to Đoković uspeo da promeni uoči trećeg seta

“Počeo je da miksuje i da bolje otvara teren. Opet se videla želja u njegovim očima. Počeo je da udara lopticu agresivnije. Kada se Novak pretvori u igrača kojeg je teško probiti na osnovnoj liniji, to je za njegove rivale više nego što mogu da podnesu. Na primer, Cicipas je uhvatio Novaka na krivoj nozi desetak puta u drugom setu što nije normalno i ne dešava se inače. Od trećeg seta, Novak nije dozvoljavao takve stvari. A počeo je i da bolje servira i da vraća servise. Cicipas je upao u Novakovu mašinu. A jako je teško izvući se iz nje. Mogli ste to da vidite na Stefanosu koji je ostao bez rešenja. Gledao je u svoju ložu, u svog oca, nije znao šta da radi i kao da je govorio ‘upomoć’. Ali već je bilo kasno da se nešto uradi povodom toga…”.

Deo ste Novakovog tima već neko vreme (od Vimbldona 2019.), znate njegove rutine jako dobro. Šta mislite, koliko dugo još može da igra na ovom nivou

„To je ono čemu se mnogo ljudi čudi. On je genije, osoba koja uvek stremi da bude još bolja. Igraće na ovom nivou dok god bude želeo – dve, tri, četiri godine. Gladan je pobeda i rekorda i srećan je kada je na terenu. Rekao je i da će sebi još više da olakša raspored od sledeće godine, mada ne znam da li može da igra manje nego sada (haha). Novak igra zato što to voli i uživa u tome. Koliko dugo još, to niko ne zna“.

Često u intervjuima kažete da Novak uvek želi da bude još bolji. Možete li da navedete neki primer iz svakodnevnog rada s njim koji to pokazuje?

„Nekad može da bude naporno. Mnogo stvari radi savršeno, prosto ne može bolje. I tu dolazi do razlike u mišljenjima – našeg kao trenera i njegovog kao igrača. On želi nešto da uradi bolje, drugačije, a Marijan i ja se ne slažemo s njim. I onda počnemo: forhend, bekhend, servis, bekhend... Čak i za ritern, koji je najbolji svih vremena u tenisu, on misli da može da ga igra bolje. Normalno je da ima razlike u mišljenjima, to je ono što našu saradnju čini interesantnom. Radeći sa Novakom naučio sam mnogo novih detalja, napredovao sam i ja kao trener. Ali, da, ume da bude napeto i „vruće“. Pogotovo tokom mečeva. Međutim, generalno gledano, jako dobro radimo zajedno“.

Na kraju, ko je najveća pretnja Novaku na Vimbldonu i šta očekujete od Rodžera Federera?

“Mislim da je Rodžer napravio pametan potez u Parizu. Testirao je svoje telo, dobio je šta je hteo, pobedio je u tri meča i posle toga nije želeo da rizikuje da se povredi. Vimbldon je njegov najveći cilj. Iskreno, ne bih voleo da ga vidim u našem delu žreba. Što se tiče ostalih, to su već poznati „dežurni krivci“: Nadal, Cicipas, Zverev, Medvedev. Tu je i dosta opasnih pretnji od momaka sa snažnim servisom kao što su Raonić, Opelka, Izner, Čilić takođe, koji neće biti nosilac, ali je osvojio turnir u Štutgartu. Pošto nismo igrali na travi prošle godine, mislim da svi jedva čekamo da se vratimo na nju. Očekujem zabavan turnir. Novak će biti favorit, ali neće biti lako“, podvukao je Goran Ivanišević.