Pobedom nad Rafaelom Nadalom u spektakularnom polufinalu Rolan Garosa, potom u još jednom meču za pamćenje nad Stefanosom Cicipasom u finalu, Novak Đoković je osvojio i drugu grend slem titulu u sezoni. Trenutno ih ima 19, jednu manje od najvećih rivala, Rodžera Federera i Rafaela Nadala. I mada mnogi već sada smatraju da je najbolji ikada, srpski teniser želi potvrdu i "napismeno", a sa samopouzdanjem koje posle Otvorenog prvenstva Francuske probija i oblake, mogao bi da je dobije već do kraja godine, na preostala dva najveća turnira u sezoni.

I dok Federeru grend slem titule nisu previše bitne, Toni Nadal u kolumni za Pais ističe kako bi upravo one mogle da budu presudne u borbi za status najvećeg u istoriji belog sporta.

Ne krije stric i dugogodišnji bivši trener Bika sa Majorke da Novak ozbiljno preti da prestigne Rafu i Rodžera, ali istovremeno uverava da će Španac do kraja sezone uspeti da osvoji makar jedan od preostala dva grend slem turnira.

"Videli smo dobru igru i rasplet koji Novaka opasno približava Federeru i Rafaelu u borbi koju žele da završe u svoju korist, kao igrači sa najviše osvojenih grend slem titula. Sledeća dva turnira, Vimbldon i US Open, verovatno će biti presudni. Ne bih da se usudio da donosim zaključke, ali se usuđujem da verujem da će moj bratanac osvojiti jedan od njih", navodi Toni Nadal u kolumni za Pais.

Priznaje Toni da je polagao nade u grčkog tenisera da će moći da zaustavi Novaka na putu ka 19. grend slemu.

"Jedino što je moglo donekle da ublaži razočaranje zbog Rafaelovog poraza u polufinalnom meču Rolan Garosa protiv Novaka Đokovića bilo bi to da ga je u finalu savladao Stefanos Cicipas. Tokom ove poslednje dve nedelje takmičenja govorio sam to svojoj deci. Igrač za kojeg sam smatrao da je najsposobniji da pobedi Srbina na šljaci ako se ukaže prilika, osim mog bratanca, naravno, bio je upravo Grk. I veći deo meča sam imao nadu da će se to dogoditi."

Ipak, čak i kada je Cicipas imao prednost od dva seta Nadal nije otpisivao najboljeg na svetu.

"Nakon vrlo tesnog prvog seta, koji je vrlo lako mogao da pripadne obojici, i koji je konačno Grk u taj-brejku, Novak je izgubio i drugi, sa vrlo ubedljivih 6:2. U tom trenutku je delovalo da je Stefanos na pravom putu i mogućnost da će osvojiti svoj prvi grend slem turnir bila je velika. Ali sve je već bilo poznato. Kada je ispred vas jedan od najvećih u istoriji ovog sporta, dok ne osvojite i poslednjih poen na meču, ne možete da se opustite."

Prisetio se Toni vremena kada je sarađivao sa Rafom i ukazivao mu na važnost trećeg seta pri vođstvu od 2:0.

"Tokom godina u kojima sam sarađivao sa svojim bratancem, kada god bi došao sličan trenutak – dva seta prednosti – moja obazrivost je bila naglašena i moj slogan je bio:”Rafaele, maksimalna pažnja sada”. Pokušavao sam da mu ukažem na to da su prvi gemovi trećeg seta odlučujući. Tražio sam od njega da ih igra kao da mu život zavisi od njih, da ne gubi koncentraciju i da ne odustaje ni od jedne loptice. I Rafa i ja smo znali da bi ako nastavi tako, jednakim intenzitetom, to bi moglo da prouzrokuje gubitak samopouzdanja kod rivala da može do preokreta."

Paradoksalno, često se desi baš obrnuto.

"Uobičajeno je ili razumljivo, s druge strane, da se dešava upravo suprotno. Da neko olakšanje obuzme igrača koji ima vođstvo od dva seta, da mu dozvoli da malo spusti gard i na kraju ispusti treći set. Odatle, javlja se nervoza. Igrač se plaši da će protivnik uspeti da preokrene rezultat i vreme teče protiv jednog, a u korist drugog. I to se dogodilo Cicipasu ne samo u finalu ove nedelje, već i u polufinalom meču protiv Zvereva. Protiv ovog drugog imao je sposobnost da se ispravi i na kraju dobije meč. Ali ovaj put je bilo drugačije."

Jer, na drugoj strani je imao najstabilnijeg igrača, verovatno i sportistu ikada.

"U uvodnim gemovima trećeg seta Stefanosu je nedostajalo malo agresivnosti i ta dodatna koncentracija koju iskusni igrači obično imaju u bitnim trenucima. Đoković je uočio situaciju, pojačao tempo igre i zadržao isti intenzitet do kraja. Prešao je od podređenog do dominatora i kako su gemovi odmicali, mislim da smo svi imali osećaj da će rezultat definitivno biti na Novakovoj strani", priznaje Toni Nadal.