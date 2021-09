Ko prati tenis, zna ko je Fabris Santoro. Iako nikada nije bio u Top 10 na svetu i iako nikada nije osvojio grend slem turnir u singlu, Francuz ima status legendarnog na ATP turu. Igrao je profesionalni tenis od 1989. do 2010. godine, bio podjednako dobar singl i dubl igrač (jedno vreme bio partner Nenadu Zimonjiću), atipičan je i po tome što je bekhend i forhend igrao sa obe reuke, a publika ga je obožavala zbog uzbudljivog stila igre i džentlmenskog ponašanja.

Danas je Fabris Santoro u ulozi novinara i prati dešavanja na US openu. I ne krije da će večeras biti veliki fan Novaka Đokovića. Pride poziva sve ljubitelje tenisa i sporta da večeras budu uz srpskog asa u pisanju istorije.

“Ni za ceo svet ne bih propustio ovaj istorijski momenat. Srećan sam što imam šansu da prisustvujem meču. Privilegija je biti akter situacije koja se nije dogodila 52 godine u tenisu. Ovo je jako važan trenutak za ceo sport. Generalno volim ljude koji pišu istoriju u bilo kojem polju. Možda karikiram malo ali mislim da bi ceo svet osim porodice Danila Medvedeva večeras trebalo da bude za Novaka, bez obzira da li ste njegov navijač ili nečiji drugi. Ja volim Medvedeva koji je zaista sjajan momak, ali to ovde nije bitno. Reč je o tome da se nalazimo u gigantskoj situaciji u kojoj nije bitno da li ste navijač X ili Y igrača. Bitno je samo jedno: Hajde da doživimo istoriju!”, rekao je Santoro za Lekip.

(1.35) Đoković – Medvedev (3.30)

Da li Đoković večeras može “da propusti susret sa istorijom”?

“Izgleda kao mašina, ali on je ipak ljudsko biće. I on mora da se naspava kao drugi, da ne oseća bolove kad se ustane, da kontroliše nivo stresa… Naravno, svi znamo da on to radi savršeno”.

Osim toga što nikada nije bio u situaciji da se suočava sa ovolikim pritiskom…

“Kalenadsrki grend slem znači da treba da pobedite 28 mečeva zaredom, zar ne? Od tih 28 svi vrlo dobro znamo da je bio favorit u 27. Nije bio favorit samo u 13. meču protiv Rafe Nadala na Rolan Garosu. Kada je pobedio taj 13. meč, sve posle toga je bilo odbrojavanje: 14, 15, 16 i došao je do 27. Očigledno da pritisak raste što se bliži tom 28. meču. Taj pritisak koji će okusiti za nekoliko sati je nešto jedinstveno. Istina, nije nikad do sada bio u ovoj situaciji. I zna da verovatno nikada više i neće biti”.

Santoro upozorava na Novakovu poruku pre finala

“To što je rekao da će ovaj meč odigrati kao da mu je poslednji u karijeri, najbolje objašnjava sve. To znači da je potpuno svestan šanse za koju se izborio. Vidite, njemu ovde niko ništa nije ponudio! Za sve se izborio! On je mentalno van svake kategorije. Ali uvek treba računati i faktor nepoznatog i iznenađenja. Protiv sebe će imati jednog od dvojice najtežih protivnika. Meč protiv Zvereva nisam gledao ali vrlo dobro zna da je meč protiv Medvedeva jedinstven. Opet ponavljam, Novak Đoković zaslužuje da osvoji kalendarski grend slem. I svi treba da ga podržimo večeras”.