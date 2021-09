Samo još jedna pobeda. Samo još tri seta i Novak Đoković će uklesati ime na vrh teniskog Olimpa. Mnogi se slažu da je srpski as već sada najveći teniser sveta svih vremena, ali ako večeras osvoji US open, to više neće biti mišljenje većine već sportski aksiom, nešto što je takvo, nepobitno, nešto što ne mora (više) da se dokazuje.

Jer, više od 50 godina niko nije uspeo ono što može Novak Đoković večeras u finalu US opena protiv Danila Medvedeva (22.00): da osvoji kalendarski slem, Grend slem, da u jednoj godini pokori sva četiri najveća turnira. Davno je bilo kada je to uradio Rod Lejver, 1969. godine, a u moru asova koji su došli u ovih pola veka, nikom to nije uspelo, niko nije ni došao tako blizu kao što je to uspeo Đoković ovog leta gospodnjeg 2021.

Samo još tri seta. Ali, tri seta velika kao uspon na Mont Everest. Što je vrh bliži, to je uspon teži. Pritisak, ambijent, slika u glavi kako se stoji na tom 50 godina neosvojivom vrhu. Sve će to večeras stajati na Novakovim ramenima kao dodatno opterećenje. Samo, ako iko, ne u svetu tenisa, nego u svetu vascelog sporta, zna kako se sve psihološke barijere neutrališu kao da ne postoje, to je onda Đoković.

(1.35) Đoković – Medvedev (3.30)

Samo da se ne zaboravi, da se ne potceni, osim psihološke, biće tu i barijera sa druge strane mreže – Danil Medvedev. Rus ponovo igra u izuzetnoj formi. Izgubio je do finala jedan jedini set. Samo, ume to da bude i mač sa dve oštrice. Drugi reket sveta gotovo da se nije ni oznojio do završnog meča za titulu, nije imao pravi izazov, niko ga nije valjano testirao. Nešto slično tome se Rusu desilo i u prvom grend slemu u sezoni, na Australijan openu. Čak su mnogi oduševljeni njegovim partijama procenili da je favorit u finalu protiv Đokovića.

A, u finalu se desilo – čišćenje. Novak je oduvao Danila sa terena u Melburnu sa 3:0. Može li da se ponovi to u Njujorku? Može, ali niko ne bi imao ništa protiv da bude i teže, napornije, neizvesnije i da se završi 3:2, samo da se trofej nađe u rukama srpskog tenisera, da upiše večeras svoje ime u antologiju tenisa kao prvi i jedini igrač sa osvojenim 21. grend slem peharom i kao prvi posle pola veka sa osvojenim Grend slemom.

Novak nije toliko ubedljivo kao Medvedev došao do finala, ali jeste sve do polufinala bio vrlo siguran, dok je protiv Zvereva morao da igra pet setova, međutim, bez ikakve drame u tom odlučujućem parčetu meča. Na kraju posle trijumfa Đoković je poručio:

„Igraću finale kao da mi je poslednji meč u karijeri!“

Baciće teniski kralj sve od sebe na teren večeras u Njujorku. Čini se i da će imati sa tribina podršku veću nego ikad u srcu SAD, jer je bila sjajna i u polufinalu. Možda američka publika ne voli toliko Đokovića kao neke druge igrače, ali voli – rekorde. Voli kada prisustvuje istoriji. Voli da pozdravi one koji su uspeli što mnogi pre njih nisu.

A, Novak Đoković je taj. Biće kao Kralj Artur večeras, jedini čovek koji ima šansu posle 50 godina da izvadi Ekskalibur iz kamena i postane jedan jedini, nesumnjivi Najveći teniser sveta svih vremena, čije će ime odjekivati kroz decenije belog sporta.