Učešće na ovogodišnjem Rolan Garosu već je završeno za Miomira Kecmanovića. Dve nedelje nakon što je pobedom u finalu Kicbila osvojio prvi ATP trofej u karijeri, srpski teniser je eliminisan već na startu Otvorenog prvenstva Francuske. Bolji od četvrtog reketa Srbije bio je protivnik Novaka Đokovića iz finala mastersa u Rimu, Dijego Švarcman - 0:3 (0:6, 1:6, 3:6).

Argentincu je svega 21 minut bio dovoljan do stigne do prve prednosti. Kecmanović je slabo servirao, nije uspeo da odbrani nijednu brejk loptu, te je ekspresno izgubljen set bez osvojenog gema bio logičan sled događaja. Na startu drugog je srpski teniser za promenu osvojio prvi servis gem, ali je to bilo sve od njega. Švarcman je ponovo napravio tri brejka i mada za gotovo duplo više vremena, stigao do rutinskih 2:0. Međutim, Kecmanović je odbijao da se preda, sredinom rećeg seta je osvajanjem brejka prišao 12. nosiocu turnira na gem zaostatka, da bi posle novog brejka argentinskog igrača Miomir propustio dve šanse da uzvrati, a Dijego prvu meč loptu realizovao za plasman u narednu rundu, gde čeka boljeg iz duela Mute - Đustino.

Najzvučniji duel prvog kola odigrali su Stan Vavrinka i Endi Mari. Međutim, samo je na papiru ovo bio derbi runde. U reprizi dva polufinala, onih iz 2016. i 2017. godine, Švajcarac je preslišao britanskog tenisera za svega sat i 40 minuta igre - 3:0 (6:1, 6:3, 6:2).

Jedini gem u kojem je Mari mogao do brejka viđen je sredinom drugog seta, ali Britanac nije iskoristio nijednu od tri brejk lopte, te je Vavrinka i taj set rutinski priveo kraju. Glavno oružje 16. nosioca turnira bili su vineri, imao ih je čak 42, ali i 27 neiznuđenih grešaka, dok je Škot imao jednu manje i tek deset direktnih poena.

Vavrinku u drugom kolu očekuje duel sa Dominikom Kepferom, četvrtfinalistom ovogodišnjeg mastersa u Rimu.