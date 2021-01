Prvog dana kvalifikacija za Australijan open od srpskih tenisera igrao je samo Viktor Troicki i uspešno je završio posao, a danas će na teren preostala dvojica.

Najpre će Danilo Petrović ukrstiti rekete sa Majklom Mouom. Srpski teniser je 144. na ATP listi, dok je njegov rival iz SAD za 30 mesta slabiji, tako se da očekuje izjednačen duel, koji počinje na startu današnjeg programa, od 8.30 časova.

Petrović je dobro zatvorio prethodnu godinu, stigao je do polufinala turnira u Sardiniji, pa se nada da će u tom ritmu početi i u 2021. Danilo traži svoj prvi plasman u glavni žreb nekog grend slem turnira, nikada do sada nije prošao dalje od drugog kola kvalifikacija. Na Australijan openu je do druge runde došao 2018. godine.

Isto važi i za njegovog rivala Moua, koji je do drugog kola kvalifikacija u Melburnu (ove godine se igraju u Dohi) došao prošlog januara.

Na teren bi trebalo oko 11.30 časova da izađe i Nikola Milojević, koji će odmeriti snage sa Mateom Violom.

Srpski teniser je godinu dočekao kao 138. igrač sveta, dok je Italijan na 220. poziciji. Oni, pak, nisu nepoznati jedan drugom, jednom su već igrali, u Bratislavi prošle godine, kada je Viola tesno slavio sa 2:1 u setovima.

Milojević je prošle godine došao do trećeg kola kvalifikacija, ali ni na jednom grend slemu se nije domogao prvog kola glavnog žreba. S druge strane, 33-ogodišnji Viola je 2012. godine stigao do prve runde Australijan opena i tu mu se put završio.

Bosancu Damiru Džumhuru rival u prvom kolu kvalifikacija biće Ekvadorac Emilio Gomez.

Džumhur, nekada 23. igrač sveta, imao je jako slabu prethodnu sezonu i završio je kao 118. na ATP listi. Zato put do glavnog žreba mora da traži kroz kvalifikacije. Ekvadorac Gomez nikada nije bio igrač visoke klase, nikada u prvih 100, iako ima 28 godina. Najveći uspeh u karijeri na grend slemovima mu je prvo kolo Rolan Garosa.

Katastrofalnu 2020. godinu imao je Ernests Gulbis, jedan od čudaka teniskog karavana. Upisao je sedam uzastopnih poraza i time okončao sezonu. Nekada 10. igrač sveta sada je na 185. mestu, a danas ga čeka okršaj sa Slovencem Blažom Rolom. Poznaju se, igrali su međusobno 2015. godine, kada je Gulbis slavio sa 2:0.

U kvalifikacijama je još jedan čudnovati momak svetskog tenisa – Bernard Tomić.

Nekada je igrao četvrto kolo Australijan opena, a sada mora da traži put kroz kvalifikacije i prvo preko Slovaka Jozefa Kovalika. Jedini međusobni duel imali su 2016. u Dejvis kupu, kada je Tomić pobedio sa 3:0.

Kod teniserki neće biti srpskih teniserki danas na terenu, ali onih što im se prezime završava na „ić“ će biti, pod zastavom Australije.

Aleksandra Božović, poreklom iz Crne Gore, igraće protiv Grejte Minen. Belgijanka je favoritkinja, 110. je tenisera sveta, dok je Australijanka na 454. poziciji.

Ivana Popović, takođe australijanka po pasošu, imaće težak zadatak protiv Lesije Curenko. Ukrajinka je za 220 mesta bolje rangirana na WTA listi, redovna je učesnica glavnih žrebova na grend slemovima, na US openu je stigla do četvrtog kola, a 23. pozicija na listi joj je najbolji rejting.

Oči teniske javnosti će biti uperene ka Eženi Bušar, nekada petoj igračici sveta, kojoj je karijera zapala u ćorsokak i pokušava da iz njega izađe. Na Australijan openu je 2014. godine igrala u polufinalu, a sada je u prvoj rundi kvalifikacija, gde će joj protivnica biti Ebi Majers, 322. teniserka planete.

