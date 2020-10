Iako je izgubio u drugom, poslednjem kolu kvalifikacija za ulazak u glavni žreb ATP 500 turnira u Sankt Peterburg, Viktor Troicki će ipak nastaviti takmičenje. I to sve „zahvaljujući“ virusu korona.

Naime, jedan od učesnika, dobropoznati Amerikanac Sem Kveri bio je pozitivan na test za kovid 19 pred početak takmkčenja, te samim tim gubi to pravo. Namesto njega, kao srećni gubitnik ulazi as sa Dorćola kojem će to biti sedmo učešće. Do sada su mu najveći uspesi u ruskom carskom gradu četvrfinala iz 2016. i 2017, dok je 2018, kada je poslednji put bio na ovom turniru, zaustavljen već u prvom kolu kvalifikacija.

Prvi nosilac u Sankt Pterburgu je domaći as, Danil Medvedev, a osim Troickog u glavnom žrebu je još jedan naš teniser, Miomir Kecmanović. Dok će Troicki na startu odmeriti snage sa drugom nosiocem, Kanađaninom Denisom Šapovaloivim, njegov mlađi kolega igra protiv iskusnog Kazahstanca Mihaila Kukuškina. Očekuje se da obojica igraju mečeve u utorak.