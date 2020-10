Prva nedelja na Rolan Garosu protiče bez velikih iznenađenja. Novak Đoković je u četvrtak imao samo lakši trening protiv Litvanca Rikardasa Berankisa koga je dobio posle samo 90 minuta. U petak na teren od favorita izlaze Rafael Nadal, Dominik Tim i Aleksandar Zverev.

Može li neko da skine sa trona Kralja šljake Rafu Nadala? Španac je 12 puta bio najbolji na Otvorenom prvenstvu Francuske u Parizu, a i ove godine je stigao kao prvi favorit. U prva dva kola nije imao problema. Pobedio je Gerasimova i Mekdonalda posle tri seta, a u petak u šesnaestini finala rival mu je Stefano Travalja (ne pre 16 časova).

Italijan je u prethodnoj rundi pobedio Japanca Keija Nišikorija posle pet setova i skoro četiri sata igre. Travalja ima 28 godina, a trenutno je 74. igrač na ATP listi i dosad nije imao velikih rezultata. Nadal nikada dosad nije igrao sa Azurom. Očekuje se lagani trijumf Španca u tri seta.

Nemački teniser Aleksandar Zverev, finalista US Opena, muči se na startu Rolan Garosa. U prethodnoj rundi je morao da igra pet setova i više od četiri sata protiv Francuza Pjera Agusa Ebera. Današnji rival sedmom reketu sveta u šesnaestini finala je Italijan Marko Čekinato, koji je trenutno tek 110. na ATP listi. Do trećeg kola Rolan Garosa iskusni Azur je izgubio samo set, i to u prethodnoj rundi od Argentinca Londera.

Ova dvojica tenisera saastala su se samo jednom i to početkom godine na Australijan openu. Bolji je bo Zverev, koji je u tri seta dobio Čekinata u prvoj rundi Melburna. Meč je trajao dva sata i 24 minuta.

Austrijanac Dominik Tim stigao je u Pariz pun samopouzdanja posle titule u Njujorku na US openu. U prve dve runde lako je eliminisao Hrvata Čilića i Australijanca Soka, a rival u šesnaestini finala je Norvežani Kasper Rud, 25. teniser sveta (11.00). Tim je prethodnih godina bio specijalista za šljaku i glavni je kandidat da razdvoji Nadala i Đokovića u očekivanom finalu. Tim je prethodne četiri godine stigao najmanje do polufinala Rolan Garosa. U Parizu ima skor 26-6. Rud je imao 17 pobeda na šljaci u 2020. godini, a početkom godine je osvojio prvi turnir u karijeri, u Buenos Ajresu.

Austrijanac je jednom igrao sa Skandinavcem, i to proteklog leta na ezgibicionom meču u Austriji. Tim je dobio Ruda sa 2:0 (7:5, 7:6).

Osim Đokovića i Nadala, i Sten Vavrinka može da se pohvali da je podigao pehar na najvećem turniru na šljaci. On je pre pet godina u finalu posle četiri seta bi bolji od Novaka Đokovića i sperčio ga tada da se prvi put okiti trofejom u Parizu. Poslednjih godina Švajcarac je imao dosta problem sa povredama, pa je trenutno na tek 17. poziciji. U šesnaestini finala, Vavrinka se danas (ne pre 12.30)sastaje sa Igom Gastonom, 238. teniserom na ATP listi. On je dobio „vajld kard“ i najslabije je rangiran od svih igrača koji su stigli u šesnaestinu finala. Mlada francuska nada, koja ima samo 20 godina, u prethodnoj rundi je pobedila Japanca Nišioku posle četiri seta. Gaston je poslednji Francuz koji je ostao u žrebu na Rolan Garosu.

Vavrinka je u drugoj rundi izgubio set protiv Nemca Dominika Kupfera, a veteran ne bi trebalo da ima problem protiv tenisera koji tek krči put u teniskom svetu.

Od favorita iz senke ove godine u Parizu izdvajamo Argentinca Dijega Švarcmana. Gaučos danas (ne pre 14.30) igra protiv Normasa Gombosa, 106. tenisera sveta. Iskusni Slovak izbacio je Hrvata Bornu Ćorića u prvom kolu. S druge strane, Švarcman je stigao do šesneastine finala bez izgubljenog seta i ima ulogu favorita. Argentinac je na startu Rolan Garosa lako eliminisao našeg Miomira Kecmanovića, nekadašnjeg najboljeg juniora planete.

