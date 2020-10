Malo je takvih, tako kvalitetnih i tako dugovečnih sportskih rivalstava kao što je ovo između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Malo je tako velikih asova koji su se toliko uputa odmerili kao ova dvojica. U svetu tenisa im nema pandana. A današnje finale će im biti 56. međusobni meč. Pravi klasik, tj. Le Classique što bi rekli domaćini, Francuzi. U prednosti, rezultatskoj je naš as sa 29 trijumfa, ali je zato Španac taj koji čuva pariski tron.

Čak 12 puta do sada je, iz isto toliko finala Rolan Garosa ovaj neverovatni teniser izašao kao pobednik. U 101 odigranom meču na ovom grend slemu doživeo je samo dva poraza i oba puta je, i protiv Robina Soderlinga 2009. i protiv Novaka Đokovića 2015. bio „rovit“. Koliko je moćan pokazao je i ove sezone, koju je zapravo tek obnovio pošto je mirovao sve do nedavnog rimskom matersa. Do finala u Gradu svetlosti je stigao bez izgubljenog seta! Istina, ponovo nije naleteo ni na koga iz Top 10, što mu se ponavlja poslednjih godina. Ovo mu je šesto uzastopno finale (Kanada 2019, US Open 2019, Vašington 2019, ATP kup 2020 i Akapulko 2020) do kojeg je stigao boreći se sa „drugom ligom“.

Tako je bilo i ovaj put u Parizu, te su mu u prvih pet rundi peotivnici bilo van „top 70“,a tek je u finalu dobio protivnika iz Top 20, Dijega Švarcmana. Za to vreme Đoković je pobedio dva Top 20 igrača i u polufinalu peti reket sveta, Stefanosa Cicipasa. Ali, to nije Rafin problem, već sledeći protivnik. A sledeći mu je i najteži, pa makar i na crvenoj šljaci Pariza. Španac sigurno nije zaboravio poniženje u finalu Australijan opena prošle sezone, na Novakvom igralištu i sada na svom terenu čeka osvetu. Motivacije mu sigurno ne nedostaje.

Međutim pre nego što ih „odmerimo“ moramo da ih izdvojimo kao neverovatne atlete koje su, svime je jasno, i pored slabije forme ponovo najbolji, slomivši sve neprilike i prepreke na putu do finala. Šest mečeva i šest pobeda. Mladi naslednici mogu samo da ih gledaju iako prete. Videli smo to u petak uveče kada se razgoropadio Stefanos Cicipas. Srca je imao, kuraži, ali snage ne dovoljno.

U suštini, svi već sve znaju o njima dvojica i jasno je da će Španac ili Srbin defintivino biti najboji teniser svih vremena. Nadal juri 13. titulu u Gradu svetlosti, 20. gren slem čime bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom, a Novak 18. S tim što bi naš as, ukoliko slavi danas postao prvi teniser koji je po dva puta osvojio sva četiri grend slema. Još jedan biser u nisci koju plete već praktično deceniju i po profesionalizma.

15.05

(1,80) NADAL - ĐOKOVIĆ (2,00)

Kada se gleda statistika, prednost je na strani Beograđanina, ali ako se setimo da je ovo Rolan Garos, stvari se menjaju iz korena. Rafa je kreiran rukom i upornošću čuvenog strica Tonija, čoveka koji je među prvima prepoznao i priznao talenat Đokovića, od malih nogu da bude najbolji baš na šljaci. Otud i promena igračke ruke, te je sada levak, a otud i specifični udarac, čuveni „laso“ koji šalje loptu u rotacije koje niko ne može da ponovi. Iako je na početku Rolan Grosa bilo priča da mu ovogodišnji, jesenji, pre svega atipični uslovi ne odgovaraju, ispostavilo se da to nije tačno, što je i sam priznao.

„U početku mi se činilo da ću imati problema zbog teških loptica i vlažne šlajke, ali brzo sam shvatio da mi savršeno odgovaraju. Još kada se podloga malo prosuši, mogu reći da se osećam tada odlično na terenu“,otkrio je Nadal.

O narednom protivniku, čoveku sa kojim se ukrstio najviše puta u istoriji tenisa, Rafa uvek ima lepu reč i poštovanje.

„Novak je Novak, uvek najveći izazov. Mnogo puta smo se sastajali, znamo sve jedan o drugom i veoma poštujemo. Janso je i meni i njemu da moramo da damo sve od sebe ne bi li imali šansu za pobedu. To je moja priprema za obračune sa njim. Pored toga, želim da odbranim titulu na Rolan Garosu i slavim rekordni 13. put“.

Iako je siguno malo umoran od sudara sa momkom sa južnog Balkana od pre dva dana, Novaka je definiticno oraspoložila vest da neće biti skidanja bodova sa turnira do 8. marta 2021. a to je baš datum kada će, po svemu sudeći, prestići Rodžera Federera sa 311 sedmica na vrhu ATP liste, čime će postaviti svetski rekord u ovom veoma važnom segmentu njegove potere za nezvaničnom titulom „najboljeg ikada“.

„Ovo je još jedan stepenik u mojoj karijeri, želim tu drugu titulu u Parizu. To bi bila višnja na torti! Nadam se da ću moći da igram svoj najbolji tenis, jer će upravo to biti potrebno ukoliko želim taj trofej. Ali, ovo je poslednji meč na gren slemu, očekujete da vas čekaju najveći. Sve se na kraju svodi na to, za to se i trenira od malih nogu. Tu sam, probio sam se, već sam to radio, tako da sam spreman i radujem se“, izjavio je Đoković.

“Rivalstvo sa Rafom je posebno, čini mi se najveće u istoriji tenisa, ne verujem da se ikada iko toliko ukrštao kao mi. Moj najveći rival i neverovatan igrač, jedan od najboljih koji su uzeli reket u ruke. Ovo je ipak gren slem koji sam najmanje puta osvajao, tako da sam strašno motivisan“.

Đoković nije imao tako glatak put do finala, mada je prvi pravi izazov stigao tek sa Cicipasom. Stoga je Rafa do sada proveo 13 sati i 13 minuta na terenu Rolan Garosa odigravši 18 setova, a Nole 14 sati 36 minuta za 21 set.

Finalisti ove godine na RG imaju zagarantovanu sumu od 850.500 evra. Pobednicim u singlu sada sleduje 1,6 miliona, naspram 2.300.000 koliko se isplaćivalo 2019. Pobeda u finalu donosi 2.000, a poraz 1.200 ATP poena.

ČINJENICE

56. PUT

29 POBEDA ĐOKOVIĆ

26 POBEDA NADAL

81 ATP TITULA ĐOKOVIĆ

17 GS TITULA ĐOKOVIĆ

85 ATP TITULA NADAL

19 GS TITULA NADAL

144.159.599 $ ZARADA ĐOKOVIĆ

121.040.734 $ ZARADA NADAL

ODNOS POBEDA I PORAZA U ATP KARIJERI

NADAL 998 POBEDA, 201 PORAZ - 83,24 %

ĐOKOVIĆ 930 POBEDA, 188 PORAZA - 83,18 %

ODNOS POBEDA I PORAZA U GS FINALIMA

NADAL 19 POBEDA, 8 PORAZA - 70,4 %

ĐOKOVIĆ 17 POBEDA , 7 PORAZA - 65,4 %

NAJVIŠE GS FINALA

31 FEDERER

28 NADAL

27 ĐOKOVIĆ

11 MARI

4 VAVRINKA, TIM

PAROVI SA NAJVIŠE GREND SLEM FINALA U OPEN ERI

9 ĐOKOVIĆ – NADAL

9 NADAL – FEDERER

7 ĐOKOVIĆ – MARI

5 ĐOKOVIĆ – FEDERER

5 SAMPRAS – AGASI

5 VILANDER - LENDL

ROLAN GAROS - FINALE

Nedelja

15.05: (1,80) Nadal - Đoković (2,00)

*** kvote su podložne promenama