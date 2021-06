Odavno Novaka Đokovića neko nije namučio kao italijanski teniser Lorenco Museti, primorao je svetskog broja jedan da pleše iznad ambisa. Strašan tenis je igrao Italijan, nagovestio je blistavu karijeru ovogodišnjim izdanjima na Rolan Garosu, šlag na torti bilo je bacanje teniskog kralja na konopce, ali onog momenta kada je srpski as krenuo da lomi Musetija i gura meč u peti set, svima je bilo jasno da je tu kraj.

Ne postoji čovek na kugli zemaljskoj koji više voli da odigra mečeve u pet setova, a nije mu strano ni da se vrati iz mrtvih. Pali su mnogi rekordi ove godine na Rolan Garosu, a Novak Đoković osamio se na čelu liste dugoprugaša.

Đoković je okrenuvši Lorenca Musetija 31. put u karijeri trijumfovao u meču koji je otišao u peti set. Do duela sa Italijanom na Rolan Garosu, najbolji teniser sveta je prvo mesto delio sa Rodžerom Federerom. Pit Sampras je, takođe, voleo da igra maratone, slavio je u njih 29, a u vrhu se nalaze i Marin Čilić, koji je dobio 27 takvih okršaja na ATP turu, osnosno Lejton Hjuit sa jednim manje uspešnim ishodom.

Nebrojeno puta do sada Novak je potvrdio da je mentalna gromada i jedan od psihički najjačih igrača koji su se ikada pojavili u belom sportu. Srpski as je protiv Musetija bio na rubu, a to mu je peti meč u karijeri da se vratio od 0:2 na grend slem turnirima.

Još davne 2005. godine, kada je krenuo da se probija i krči put do vrha, Đoković je okrenuo Giljerma Garsiju Lopeza na Vimbldonu. Sledećem je ta čast pripala velikom rivalu na terenu, Rodžeru Federeru. U epskom polufinalu US opena 2011, Srbin je namestio glavu posle izgubljena dva seta, vratio se u život, a kasnije je podigao prvi od tri trofeja na US openu.

Već naredne godine je morao da se ponovo čupa, ali na Rolan Garosu, a čovek koji ga je propisno namučio bio je Andreas Sepi. Nije se poslednjih godina Đoković naigrao tih mečeva u kojima je sateran u ćošak, do Lorenca Sonega je samo još jednom bio u tako nezavidnom položaju. Na Vimbldonu 2015. godine je posle 0:2 slomio Kevina Andersona.

Trijumf nad Musetijem srpskom teniseru bio je 78. na Rolan Garosu, doneo mu je 15. prolaz u četvrtfinale drugog grend slema sezone i po tome je bolji čak i od Rafaela Nadala, kralja pariske šljake, koji je 13 puta podizao pehar, a 14 je ulazio među osam najboljih.

Iako je Lorenco Sonego izmaltretirao Novaka i bio na prag ulaska u četvrtfinale, ni on nije mogao da pobegne od „krompira“. Đoković u četvrtom setu Italijanu nije prepustio ni gem, to mu je bio 101. dobijen set u karijeri na taj način, a da Museti nije odlučio da preda meč pri rezultatu 4:0 u petom, odlučujućem setu, svetski broj jedan bi izvesno udario novu recku i približio se Rafaelu Nadalu, koji je u 114 navrata osvajao set sa nulom. Koliko god su Đoković i Nadal tenisu dali novu dimenziju i podigli ga, uz Rodžera Fererera, na viši nivo, niko od velike trojke nije ni blizu Džimija Konorsa, koji je 198. puta dobijao set a da nije rivalu prepustio gem.

