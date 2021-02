Ruski teniser Danil Medvedev igra sve bolje kako Australijan open odmiče. Posle pet setova i teško izvojevane pobede protiv našeg asa Filipa Krajinovića, četvrti igrač na ATP listi dobio je Amerikanca Mekenzija Mekdonalda sa 3:0 (6:4, 6:2, 6:3) i plasirao se u četvrtfinale prvog grend slema u sezoni u Melburnu.

Meč na Margaret Kort areni trajao je samo sat i 32 minuta. Jači otpor malo poznati Amerikanac je pružio samo u prvom setu. Napravio je Medvedev dva brejka, poveo sa 5:1, ali se onda opustio, dozvolio 192. teniseru sveta da vrati jedan brejk, veže tri gema, ali je onda uspeo da na svoj servis povede sa 1:0 u setovima.

U drugom setu je Rus imao najlakši posao, a otpor Jenkija u trećem priodu igre trajao je do sredine seta. Kod rezultata 3:3, Medvedev pravi brejk i lako do kraja meča stiže do plasmana među osam najboljih tenisera na Australijan openu.

Rival Medvedeva u sredu u četvrtfinalu biće bolji iz meč Rubljov - Rud.

Utorak, 01.00: (1,40) Đoković - Zverev (2,70)

Podsetimo, u utorak će branilac titule u Melburnu Novak Đoković da odmeri snage sa Aleksandrom Zverevim u četvrtfinalu prvog grend slema sezone. Najbolji teniser sveta osam puta je bio najbolji u Melburnu. Ove godine ima problema s povredom, ali i rovit je uspeo da dobije Miloša Raonića u nedelju u osmini finala.

AUSTRALIJAN OPEN – OSMINA FINALA, MUŠKARCI

Ponedeljak

Mekdonald – Medvedev 0:3 (4:6, 2:6, 3:6)

Rubljov – Rud u toku

Fonjini – Nadal u toku

10.30: (1,25) Cicipas – Beretini (3,35)

***kvote su podložne promenama