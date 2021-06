Tandem najozbiljnijih izazivača Novaka Đokovića i Rafaela Nadala suočiće se danas na stadionu Filip Šatrije u onome što obećava da će biti apsolutni klasik.

Stefanos Cicipas i Aleksander Zverev već su postigli ogroman uspeh u karijeri, ali nijedan od njih nije stigao do finala Otvorenog prvenstva Francuske. Niti je podigao Grend slem titulu. Danas bar jedna stvar može da se promeni, jer se Grk i Nemac bore za plasman u ovogodišnje finale Rolan Garosa (14.55).

Iako je Cicipas favorit za plasman u finale, Zverev ima psihološku prednost stigavši do finala US opena 2020. godine, gde je na kraju zaustavljen od strane Dominika Tima u pet setova. S druge strane, Cicipas nije uspeo da stigne do finala ni u jednom od svoja tri polufinalna nastupa.

14.55: (1,40) Cicipas - Zverev (2,95)

Nemac takođe ima više iskustva sa osvajanjem najvećih turnira, sa ukupno 17 pehara u poređenju sa sedam za svog grčkog protivnika, a Zverev veruje da konačno može da napravi svoj Grend slem proboj.





"Dugo vremena sam osvajao ATP Masters 1000, ATP finale, ali nisam mogao da dođem do Grend slemova. Stavio sam cigle na sebe. Na neki način nisam nastupao na nivou na kojem sam bio na drugim turnirima. Nisam igrao isto. Bio sam veoma nestrpljiv", istakao je Zverev.

Nemački as je dobio prvi susret protiv Grka 2018, kao i najnoviji na putu do titule u Akapulku ove godine. Međutim, svetski broj pet je uglavnom dominirao u međusobnim mečevima, zabeleživši u međuvremenu pet uzastopnih pobeda, uključujući trijumf u njihovom jedinom okršaju na šljaci.





Cicipas je bio verovatno igrač u najboljoj formi ove godine, ostvario je 38 pobeda u sezoni i osvojio je Masters 1000 u Monte Karlu. Ulaskom u završnicu francuskog Grend slema Grk je viđen kao stvarni pretendent da obori Rafaela Nadala sa pijedestala Rolan Garosa, i to je dokazao ubedljivim pobedama protiv Danila Medvedeva i Pabla Karenja Buste.

"Igram dobro i mislim da ako nastavim da se ponavljam, sigurno će biti nagrade. Pa, zašto da ne?", rekao je Cicipas.

Pobednik ovog duela stići će do svog prvog finala u Parizu, i suočiće se sa boljim iz okršaja Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

IZBOR UREDNIKA

ROLAN GAROS - POLUFINALE

Petak

14.55: (1,40) Cicipas - Zverev (2,95)

17.35: (1,45) Nadal - Đoković (2,90)

*** kvote su podložne promenama