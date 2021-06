Natčovek! Vanzemaljac! Genijalac!

Dolazi iz Srbije, ali kao da je sa neke daleke planete gde žive superheroji. Džaba Stefanosu Cicipasu prednost od 2:0 u finalu Rolan Garosa kada je prekoputa imao glavnog favorita za zvanje najboljeg tenisera u istoriji. Novak Đoković je načinio jedan od najvećih preokreta otkako se prebacuje lopta preko mreže i stigao do 19. grend slema u karijeri pobedom od 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

Koliko mu je samo nedostajao ovaj Garos! Sada ga i ima u svojoj vitrini! Morao je da „iskrvari“ kako bi ga zaradio.

Rodžer Federer i Rafael Nadal mu sada beže samo jedan osvojen grend slem! Nasmejte se u sebi, znate šta to znači. Posebno kada znamo da slede Vimbldon, US Open i Australija gde će Novak biti favorit. Mada, pitanje je od sada kako će to biti na Rolan Garosu, jer je Nole pokazao da mu nigde niko ništa ne može.

Cicipas je igrao kao da je mešavina Nadala i Federera, ali šta mu to vredi. Jednostavno niko ni na 2:0 nije smeo niti mogao da otpiše nerealnog Srbina. Odakle Đoković vadi snagu, odakle vadi mentalnu stabilnost, samopouzdanje, ma to niko ne zna. Ako je neko odgledao samo dva teniska meča u životu, polufinale i finale ovogodišnjeg Rolan Garosa, stekao je utisak da je Novak nepobediv. Šta god da bacite na njega, ne vredi.

Možda i jeste nepobediv...

Kao da igra igricu za koju samo on ima tajnu šifru. Ukuca je i onda uživa. Čak i kada deluje da je gotov, samo on zna da sigurno ne može da izgubi.

Ovom pobedom pokazao je da je nesumnjivo najkompletniji teniser svih vremena. Na kojoj god podlozi da se nađe, nema problema. Mašinu da stavite da radi ovo što Novak radi, ona bi nekada i pogrešila. Ali, Novak ne greši. Ne greši! Ne greši!

On samo pobeđuje. I piše istoriju. To mu je u opisu posla.

Postao je Đoković prvi teniser u istoriji koji je osvojio sva četiri grend slema barem dva puta, u modernoj eri. To ni Nadal ni Federer nisu uradili. Verovatno je i njima jasno da Novaka više niko i ništa ne može da zaustavi na putu ka najboljeg teniseru u istoriji!

Jasno je bilo da Novak Đoković pobedom protiv Nadala nije završio čitav posao, ali nije baš bilo ni očekivano da će Stefanos Cicipas ući u finale i odigrati bolje od Nadala. Velika je borba viđena u prvom setu, Novak je servirao da povede 1:0, ali je nekako od tog momenta Cicipas počeo značajno snažnije da udara loptu, preciznije i poveo je u setovima.

To kao da je dalo krila Grku koji je odmah na startu drugog seta napravio brejk i taj gem je dao ton igri i meču, pa je Cicipas potpuno postavio ritam i krenuo jasno da dominira u finalu. Đokoviću kao da je nedostajalo energije, verovatno je i polufinale protiv Nadala ostavilo traga, a Grk je bio toliko motivisan da su mu munje sevale iz očiju.

Problem Novaku je pravio servis, gubio je dosta poena na drugu servu, a Cicipas gotovo da nije pravio neiznuđene greške. Sa takvom igrom brzo je stigao do prednosti od 2:0 u setovima i već je tada, posle manje od dva sata igre, stavio velikog šampiona Đokovića na ogroman ispit.

Prosto je neverovatno šta je sve Cicipas uspevao da uhvati, kakve sve uglove je Novak pogađao, a onda dobijao lopticu u svom polju. Grk je uspevao moćnim forhendima da utiče na razvoj većine poena. Kao da je igrao milion puta finale Rolan Garosa, a ne da mu je ovo bio prvi takav meč.

Morao je Novak da krene sa nečim drugačijim, da ubaci energiju, pa je u trećem setu više zaličio na sebe. Krenio je i Grk da maši neke udarce, nekako je uspeo srpski teniser do brejka, a kasnije da uzme i prvi set.

Bio je to prvi udarac koji je Cicipas preživeo, a to ga je ujedno i uzdrmalo. Novak je na talasu ogromne mentalne snage nastavio da vrši veliki pritisak na Grka i odmah na startu četvrtog seta došao do brejka.

To je bio glavni signal da se mašina pokrenula. Potom je usledio još jedan brejk, Cicipas je počeo da bude nervozan, da psuje, da udara reketom o zemlju i vrapcima u Bulonjskoj šumi je bilo jasno da meč ide u odlučujući peti set.

A, tamo je sve bilo moguće.

Mada, zapravo i nije.