Novak Đoković ne prestaje da pomera granice ne samo modernog, već i tenisa u globalu! Nije se rodio ovakav borac, pitanje je i da li će. Pokazao je neverovatnu psihološku snagu, pregrmeo krizu kakva bi verovatno sve ostale progutala i bacio Stefanoa Cicipasa na kolena! Naterao je Nadalov Pariz da mu se pokloni i stigao do 19. grend slem titule čime se primakao na samo jedan zaostatka za vodećim dvojcem - Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

Znaće to mnogo veći teniski stručnjaci, ali ovo bi izvesno mogao da bude prelomni grend slem u poteri za svetim gralom - prvim mestom na večnoj listi po broju osvojenih grend slemova! I to bi mogao da uradi već na Vimbldonu gde se već sada otvaraju sve karte. Naime, Rafael Nadal je već počeo da otvara temu učešća na trećem grend slemu sezone i najavio da bi možda mogao da propusti elitni turnir na londonskoj travi.

“Posle dva meseca velike potrošnje na šljaci nisam uspeo da ostvarim glavni cilj (osvajanje Rolan Garosa), ali sam uzeo dve titule. Moje telo je posle toliko napora pod velikim opterećenjem. Vimbldon počinje već za dve sedmice. Ne osećam se isto kao kada sam imao 25 godina. Sada sam deset godina stariji i ne uspevam da se oporavim na isti način kao ranije“, izjavio je Španac i zatim nastavio monolog:

“Moram prvo da svarim sve što se desilo na šljaci, da uzmem nekoliko dana odmora i odem kući. Bio sam zaključan u izolaciji u Parizu dve i po nedelje i potrebno mi je sada da malo dišem, da uživam u lepom vremenu na Majorki i sve što treba da se dogodi mi pada u drugi plan“.

Samo iz ovih reči moglo bi da se zaključi da Bik sa Majorke nije previše zainteresovan za turnir koji je dosad u karijeri osvajao dvaput, ali poslednji put pre više od decenije. Svestan je verovatno da su favoriti za titulu pre njega pre svih Novak Đoković, onda i Rodžer Federer kome će predstojeći Vimbldon biti verovatno poslednja šansa da osvoji grend slem.

Federer se (ne)očekivano povukao sa Rolan Garosa pre nego što je uopšte mogao da se susretne sa Đokovićem na pariskoj šljaci pod izgovorom da mu je potrebno vreme za oporavak i pripremu za naredne izazove, a to je vrlo jasno baš Vimbldon.

”Posle razgovora sa mojim timom, odlučio sam da se povučem sa Rolan Garosa. Posle dve operacije kolena, i preko godinu dana rehabilitacije, važno je da slušam svoje telo i da budem siguran da ne forsiram prerano na putu oporavka. Uzbuđen sam što sam odigrao tri meča. Nema boljeg osećaja od povratka na teren. Vidimo se uskoro”, napisao je Federer.

Podsetimo, Švajcarac je u ovoj godini igrao jako retko, tek šest mečeva na tri turnira. I ptice na grani znaju da je Vimbldon njegov omiljeni turnir, osvajao ga je osam puta tokom dosadašnje karijere, ali ko uopšte može da stvari Federera za prvog favorita na trećem grend slemu sezone pored ovakvog Novaka Đokovića?! Jednostavno niti je realno, niti je moguće...

Novak sa peharom Vimbldona 2019. godine (©Reuters)

Naravno, treba uzeti u obzir i Novakove planove. Vimbldon sigurno neće da propusti, pogotovo sada kada ima mogućnost da pojuri sva četiri grend slema u istoj godini, dok je u mislima i napad na olimpijsko zlato, jedini uspeh koji u dosadašnjoj karijeri nije ostvario. Ovo će mu verovatno biti poslednja šansa da se okiti najsjajnijim odličjem s obzirom da će 2024. imati 37 godina, ali ne možemo ni tada da ga otpišemo. To je ipak mašina koja je toliko puta svih ovih godina postavljala gotovo nedostižne standarde!

Vimbldon je Novakova velika šansa. Da dođe do jubilarnog 20. pehara na turnirima koji donose 2.000 poena, da se izjednači na večnoj listi sa najvećim konkurentima i onda postavi granicu verovatno do nedostižnih visina! To je šansa koju ne bi trebalo da propusti...