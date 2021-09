Velika se buka diže u poslednje vreme u svetu tenisa oko navodne zloupotrebe pravila koje prave igrači i igračice koji se nađu u teškim trenucima tokom meča.

Stefanos Cicipas je pretrpeo „toplog zeca“ zbog predugog zadržavanja u toaletu nakon izgubljenih setova, prozivaju se i drugi igrači da to čine, a nađe se poneko da prebaci i Đokoviću da ume da ode na trenutak predaha kada mu je to potrebno, mada se to odavno nije događalo.

Sporni umeju da budu i medicinski tajm-auti, za kojima takođe potežu teniseri kada im ne ide, požale se na povredu, potroše koji minut da se presaberu, da u glavi na miru sklope drugačiju taktiku...

Scena o kojoj se pričalo tokom i posle finala US opena za teniserke desila se pred sam kraj meča. Ema Radukanu je dobila prvi set i u drugom vodila 5:3 i servirala za pobedu. Ali je Lejla Fernandez uspela da dođe do brejk lopte, da se potpuno vrati u meč i produži borbu za pehar. Međutim, u tom poenu za 30:40 desila se scena da je Radukanu proklizala i ogrebala koleno, koje je prokrvarilo.

Glavni sudija je pozvao medicinski tajm-aut, jer tako kažu pravila: krvarenje mora da se zaustavi da bi se meč nastavio. To je izbacilo iz ravnoteže Lejlu Fernandez, koja je protestovala, bunila se, ali nije vredelo. Kada je meč nastavljen, Radukanu je odbranila tu prvu, pa još jednu brejk šansu i dobila meč.

Sve po pravilima, ništa sporno, ali da li bi bilo tako mirno prihvaćeno, bez zvižduka i zajedljivih komentara da je u pitanju Cicipas ili Đoković ili neko treći ko ne uživa aklamativnu podršku publike...