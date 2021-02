Osporavaju ga, kritikuju kad god se ukaže prilika, ali Novak Đoković ne mari za to. Paralelno se bori sa kritičarima, povredama i rivalima, a novi u nizu onih koji su morali da mu pruže ruku i priznaju poraz je Aleksander Zverev. Nemački teniser tri puta je lomio rivala i stavljao ga pod pritisak pod kojim bi se slomio svaki drugi teniser, ali ne i prvi reket sveta koji je pobedom 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6 (6) overio kartu za polufinale!

Gubio je Đoković prvi set, pa se vratio u njega, ispustio ga potom u taj-brejku, da bi serijom od četiri gema u nastavku izvadio fleku i stigao do izjednačujućeg seta. Kad je izgledalo da je u nezadrživom naletu ponovo je dozvolio rivalu da naniže tri gema, a onda, novim preokretom, stigao do 2:1 u setovima. Usledilo je novi pad i novi preokret - od 0:3 u četvrtom setu do taj-brejka, pobede i plasmana u polufinale.

Brejk u prvom gemu predstavljao je idealan scenario za Zvereva. Raspoloženi Nemac prednost sa otvaranja susreta je potom održavao sigurnim gemovima na svoj servis ne dozvoljavajući prvom reketu sveta da mu uzme više od jednog poena po gemu. Rutinskom igrom, uz veliku pomoć Đokovića koji je napravio čak 21 neiznuđenu grešku u prvom setu, Zverev je u petom gemu imao novu brejk šansu, a potom je u maratonskom devetom gemu, koji je trajao devet minuta, propustio set loptu. Prilika koju nije iskoristio Nemac kao da je probudila Srbina koji je posle osvojenog gema uspeo da nadoknadi brejk zaostatka i to osvojivši maratonski poen odluke u kojem su rivali razmenili 24 udarca. Usledio je po gem na obe strane i taj-brejk. U završnici borbe za prvi set rivali su razmenili nekoliko mini-brejkova, ali je za nijansu koncentrisaniji bio sedmi reket sveta koji je sa 8:6, stavio tačku na prvi deo borbe.

Set zaostatka nije se odrazio na Đokovića koji je furiozno otvorio nastavak. Dva brejka i serija od četiri gema potvrdili su po ko zna koji put mentalnu snagu srpskog asa, koji je redukovao neiznuđene greške (samo dve u celom setu) i ubedljivo vođstvo potom rutinski pretočio u izjednačenje. Izgledalo je da je osmostruki šampion Australijan opena u naletu koji rival neće moći da zaustavi, ali briljantnu igru iz drugog seta branilac titule u Melburnu nije uspeo da prenese i u početak trećeg seta. Dozvolio je protivniku da brejkom i serijom od tri gema vrati samopouzdanje. Nije u tom momentu ništa polazilo od ruke Srbinu koji je iz nemoći bes iskalio na reketu. Izgledalo je, da drugi udarac Nemca najbolji teniser sveta neće uspeti da amortizuje i ponovo se vrati u meč, ali je nada Zvereva bila kratkog daha. Ubrzo potom Novak je ušao u režim zveri i od 1:4 stigao do 6:4 nateravši sve teniske ljubitelje da se po ko zna koji put zapitaju od čega je satkan fenomenalni Srbin.

Sličan scenario viđen je i u četvrtom setu. Motivisani Nemac nije poklekao uprkos činjenici da je drugi put prosuo značajnu prednost. Odmah je stigao do brejka i poveo sa 3:0, međutim, treći život Đokovića tek se rađao. Tri vezana gema, a potom i dve spasene brejk lopte pri rezultatu 3:4 predstavljale su novi povod za divljenje sportske javnosti. Nesalomivost Srbina nije naterala sedmog tenisera sveta da stane, preda se. Mučio je rivala do poslednjeg atoma snage sa željom da ipak preokrene rezultat i stigne do prve pobede nad nekim od tenisera iz 10 najboljih na ATP listi. Terao je Zverev Đokovića na neiznuđene greške posle kojih je Srbin ispuštao reket iz ruku i u neverici se pitao: "Da li je moguće". Morao je Novak da servira za ostanak u četvrtom setu, da spase još jednu set loptu, a potom i drugi put da igra taj-brejk. Upravo u tim momentima Đoković je još jednom pokazao da ne nosi uzalud epitet najboljeg na svetu, bio je besprekoran na svoj servis, vrebajući grešku rivala koja je usledila pri rezultatu 6:6. Mini-brejk i druga meč lopta za Srbina doneli su i pobedu posle lavovskih tri sata i 30 minuta igre.

Naredni korak ka devetom trofeju u Melburnu, Đoković će pokušati da napravi protiv ruskog tenisera Aslana Karaceva koji je priredio senzaciju ranije danas eliminisavši Grigora Dimitrova.